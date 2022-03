Ce spun astrele azi, 16 martie

Berbec

In mare parte, ziua are o tenta de monotonie. Incearca sa rezolvi toate lucrurile care tin de meticulozitate si care necesita multa rabdare. Acorda atentie sanatatii si evita sa mananci in stare de stres. Este o zi buna pentru cei care lucreaza intr-un domeniu unde simtul detaliului este foarte important. Fii tolerant si diplomat.



Taur

In cazul tau, cele mai vizate sunt: expresia de sine, increderea in fortele proprii, creativitatea, iubirea, copiii si prietenii. Ai tendinta sa faci lucruri care iti plac si care te inspira. Este o zi favorabila pentru Taurii care lucreaza in teatru, televiziune sau a caror exprimare de sine este foarte importanta. Este o zi norocoasa pentru cei care doresc sa se lanseze intr-unul dintre domeniile mentionate mai sus.



Gemeni

Ziua este una linistita, fara prea multe evenimente. Segmentul familial este iarasi aspectat; viata personala iti solicita atentia. Spre seara, evita sa fii critic sau sa te certi cu cineva din cadrul familiei. Luna este in zodia Fecioarei si se apropie de faza de Luna plina. Iar tendinta de a critica, de a simti o anumita tensiune interioara, sau o nemultumire, va fi pregnanta.



Rac

Astazi vei avea parte de multa miscare si comunicare. Poti primi, sau trimite, o scrisoare importanta. Doresti sa spui si sa faci cat mai multe lucruri. Simti nevoia de miscare si de exprimare. Esti curios si ai o dorinta puternica de a cunoaste si de a afla lucruri noi. Evita dialogurile in contradictoriu. Poti fi nevoit sa pleci intr-o calatorie scurta.



Leu

Astazi, dorinta de confort si stabilitate este pregnanta. Simti nevoia unei concretizari a lucrurilor pe care le detii si iti doresti stabilitate in plan financiar. De altfel, iti pot veni idei bune cu care sa-ti cresti veniturile. Evita sa fii posesiv cu cei din jur. Este o zi buna pentru cei care studiaza psihologia, astrologia, medicina.



Fecioara

Simti o dorinta puternica de atentie si de apreciere pentru ceea ce ai realizat pana in prezent. In cazul in care nu primesti ceea ce-ti doresti, poti deveni morocanos, sarcastic si critic. Simti nevoia sa te maturizezi si sa-ti definesti personalitatea. Nu cere atentie. Lasa-i pe ceilalti sa te aprecieze asa cum simt.



Balanta

Este o zi in care tendinta catre visare si meditatie, primeaza. Pot fi scoase la lumina amintiri neplacute, nemultumiri sau frustrari. In cazul in care ai stari de nemultumire interioara, incearca sa iesi in oras, sau sa lecturezi carti cu tenta spirituala. Astfel, te vei simti mult mai bine si poate chiar vei gasi acel raspuns pe care il cauti de ceva timp.



Scorpion

Astazi iti vei dori sa faci ordine in lista de prieteni. Esti hotarat sa vezi cine iti merita cu adevarat prietenia si cine nu. De asemenea, simti un impuls in a dedica mai mult timp celorlalti si in a te lasa pe tine in plan secund. Esti altruist si generos. Este o zi importanta pentru Scorpionii implicati intr-un ONG.



Sagetator

Este timpul sa te maturizezi din punct de vedere profesional. Jobul este pe primul plan astazi, chiar daca de acasa te suna cineva din cand in cand, sa te intrebe “de noi iti mai aduci aminte?“. Tinzi sa lasi viata personala pe locul doi. Insa nu-ti fie teama, deoarece vei fi rasplatit pentru munca si timpul dedicate jobului.



Capricorn

In cazul in care ti-ai lasat studiile neterminate, astazi este o zi prielnica pentru definitivarea lor. Poti relua studii sau poti incepe unele noi pentru a-ti imbunatati cunostintele. Pe de alta parte, iti doresti sa fii liber, sa nu ai nicio obligatie, sa vizitezi locuri bogate in cultura sau chiar sa pleci intr-o calatorie. Este o zi prielnica filosofiei, studiului si calatoriilor.



Varsator

Astazi poti avea parte de transformari profunde. Doresti sa pui punct unor lucruri si sa incepi un nou capitol al vietii tale. De asemenea, sunt posibile unele castiguri, venite fara ca tu sa ai o contributie in acest sens. Poti castiga sau mosteni o suma de bani. Evita sa critici sau sa judeci fara o baza reala.



Pesti

Simti nevoia unei concretizari a relatiei pe care o ai. Esti decis sa faci urmatorul pas si sa o solidifici printr-o logodna sau casatorie. De preferat este insa sa mai astepti pana sa dai un raspuns definitiv, macar pana in aprilie. In cazul in care relatia nu mai merge, esti dispus chiar sa-ti asumi o despartire. Vizate sunt atat relatiile de dragoste cat si cele de afaceri.