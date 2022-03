Aceste fructe de pădure de culoare roşiatică sunt originare din China şi sunt folosite de mult timp în medicina tradiţională pentru îmbunătăţirea vederii, prevenirea diabetului, a hipertensiunii arteriale, întărirea sistemului imunitar şi pentru a ameliora simptomele de oboseală.



Deşi există prea puţine studii clinice pe subiecţi umani care să le dovedească eficienţa, fructele de goji au dovedit calităţi incontestabile pe experimentele realizate pe animale.



Goji - beneficii pentru sănătate



Goji se remarcă prin conţinutul crescut de antioxidanţi, în special carotenoide, care au capacitatea de a reduce riscul de degenerescenţă maculară, principala cauză a orbirii în rândul persoanelor de peste 55 de ani. Aceşti antioxidanţi protejează organismul de stresul oxidativ, reduce oboseala şi întăreşte capacitatea de protecţie a organismului în faţa agenţilor nocivi, scăzând astfel riscul de cancer.



Fructele de goji pot fi consumate ca atare, gătite sau uscate (precum stafidele), dar şi sub formă de ceai, sucuri sau băuturi medicinale.



De asemenea, goji are un conţinut bogat de vitamina A, care protejează pielea şi ajută la menţinerea acuităţii vizuale nocturne.



Complexul de vitamina B din goji ar putea avea un efect benefic şi asupra sănătăţii cardiovasculare, ferindu-vă de palpitaţii, aritmii cardiace sau hipertensiune arterială.



În plus, fructele goji sunt o sursă bogată de fibre (3 grame la o porţie de 28 grame de fruct), care ajută în procesele de detoxifiere şi nu au decât 100 de calorii pentru o porţie, ceea ce le transformă în aliaţi de nădejde în curele de slăbire.



Goji - beneficii pentru frumusueţe



Cantitatea crescută de antioxidanţi din fructele de goji ajută la împiedicarea îmbătrânirii premature a pielii. Goji hrăneşte în profunzime tenul, fortifică procesele de apărare a pielii împotriva radicalilor liberi şi curăţă în profunzime porii.



Vedetele sunt îndrăgostite de aceste fructe magice, Christina Aguilera, Gisele Bundchen şi Salma Hayek numărându-se printre celebrităţile care adoră să mănânce goji, dar care apelează la acestea şi pentru măşti cosmetice.



Betacarotenul din goji şi poate combate cu succes petele de pe piele, acneea şi accelerează procesul de vindecare a dermatitelor.



Goji - Contraindicaţii



Este contraindicat consumul de goji atunci când urmaţi un tratament pentru subţierea sângelui, deoarece aceste fructe pot anula efectul medicamentelor. De asemenea, nu sunt recomandate în caz de alergii la polen. Au existat unele situaţii în care fructele de goji au cauzat fotosensibilitate şi eczeme la suprafaţa pielii după expunerea la soare.



Persoanele cu afecţiuni renale sunt sfătuite să nu consume cantităţi mari de goji, deoarece aceste fructe conţin cantităţi destul de mari de oxalaţi, care împiedică absorbţia calciului în oase şi favorizează formarea pietrelor la rinichi.