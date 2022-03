10 pictoriţe au inaugurat o expoziţie prin care vor să promoveze pacea şi frumuseţea

Vin să încălzească sufletele publicului din Comrat cu tablouri în culori de primăvară. Vorbim despre 10 pictoriţe, autoare a peste 50 de lucrări inaugurate la Galeria de Artă din Comrat. Expoziţia de pictură cu genericul „Pe aripile primăverii” are drept scop proiectarea unei lumi în care domină pacea şi frumuseţea, relatează Moldova 1.







Peisaje vibrante, scene pline de culoare ale vieţii cotidiene, portrete sincere ale femeilor şi abstracţie fantastică. Artistele şi-au prezentat viziunea asupra lumii şi dorinţa lor de a o face mai bună prin pictură. „Lucrările sunt realizate în diferite stiluri. În mare parte am pus accentul pe ceea ce oferă plăcere, în special femeilor: natură moartă, flori. Această expoziţie este şi o ocazie de a ne inspira, de a acumula noi idei de la alţi artişti”, a declarat Vera Jekova, artistă.



„Ar trebui să fie organizată în fiecare an această expoziţie. Mi se pare că în această perioadă dificilă, noi, femeile, suntem capabile să facem lumea mai blândă, mai tandră. Lumea se bucură să vadă flori, abstracţii şi imagini feminine. Am prezentat aici şapte lucrări. Vreau şi o expoziţie personală”, spune Anastasia Racovcena, artistă.



„Când am venit, nu mă aşteptam la nimic supranatural. Dar expoziţia s-a dovedit a fi foarte interesantă, este în diferite genuri. Sunt foarte multe lucrări la un înalt nivel profesional, le-am urmărit cu plăcere şi le voi urmări în continuare”, spune Fiodor Duloglo, vizitatorul expoziţiei.



Artistele care au debutat au primit o atenţie şi o apreciere deosebită din partea Direcţiei Generale Cultură de la Comrat.



Marina Semionova, şefa Direcţiei de Cultură Comrat spune că „fiecare expoziţie este încă, un pas în dezvoltarea culturii”. „Printre lucrările excepţionale care au fost prezentate, sunt unele create de trei artiste talentate care şi-au expus picturile aici pentru prima dată. Ele sunt nu doar artiste, ci şi mame care au găsit timp şi oportunitate de a crea”.



Expoziţia va putea fi vizitată pe parcursul următoarelor două săptămâni.