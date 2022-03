O descoperire spectaculoasă. Începutul nașterii planetelor, observat într-un sistem stelar binar

Astronomii au observat materialul primordial care ar putea da naștere la trei sisteme planetare în jurul unei stele binare.



Reunind trei decenii de studii, un grup internațional de oameni de știință a observat o pereche de stele care orbitează una în jurul celeilalte, pentru a dezvălui că aceste stele sunt înconjurate de discuri de gaz și praf. Materialul din discurile descoperite ar putea fi începutul unor noi sisteme planetare care, în viitor, vor orbita în jurul stelelor binare.



Folosind Very Large Array (VLA) și Atacama Large Millimeter – Submillimeter Array (ALMA), grupul științific a studiat steaua binară SVS 13, aflată încă în faza embrionară. Această lucrare a oferit cea mai bună descriere disponibilă până în prezent asupra unui sistem binar în formare.



Modelele de formare a planetelor sugerează că acestea se formează prin agregarea lentă a particulelor de gheață și praf în discurile protoplanetare din jurul stelelor în formare.



Interacțiunea gravitațională dintre cele două stele joacă un rol esențial



De obicei, aceste modele iau în considerare doar stelele unice, cum ar fi Soarele. Cu toate acestea, majoritatea stelelor formează sisteme binare, în care două stele se rotesc în jurul unui centru comun. Se cunosc încă foarte puține lucruri despre modul în care se nasc planetele în jurul acestor importante sisteme de stele gemene, în care interacțiunea gravitațională dintre cele două stele joacă un rol esențial.



„Rezultatele noastre au dezvăluit că fiecare stea are un disc de gaz și praf în jurul ei și că, în plus, se formează un disc mai mare în jurul ambelor stele”, spune Ana Karla Díaz-Rodríguez, cercetător și autoarea studiului, publicat în The Astrophysical Journal.



„Acest disc exterior prezintă o structură spiralată care alimentează materia în discurile individuale, iar în toate acestea s-ar putea forma sisteme planetare în viitor. Aceasta este o dovadă clară a prezenței discurilor în jurul ambelor stele și a existenței unui disc comun într-un sistem binar.”



Sistemul binar SVS 13, cu o masă totală similară cu cea a Soarelui, se află relativ aproape de noi, la o distanță de aproximativ 980 de ani-lumină, în norul molecular Perseus, permițând studierea sa detaliată.



Astronomii au observat molecule organice complexe, precursoare ale vieții



Lucrarea a făcut posibilă studierea compoziției gazului, a prafului și a materiei ionizate din sistem. În plus, au fost identificate aproape treizeci de molecule diferite, inclusiv treisprezece molecule organice complexe, precursoare ale vieții, șapte dintre ele detectate pentru prima dată în acest sistem. „Acest lucru înseamnă că, atunci când planetele vor începe să se formeze, elementele constitutive ale vieții vor fi acolo”, spune Ana Karla Díaz-Rodríguez.



Echipa științifică a folosit observațiile SVS 13 obținute de VLA de-a lungul a treizeci de ani, împreună cu noile date de la ALMA, și a urmărit mișcarea ambelor stele în această perioadă, ceea ce a permis trasarea orbitei lor, precum și geometria și orientarea sistemului, alături de parametri fundamentali, cum ar fi masa lor, masa discurilor și temperatura acestora.



SVS 13 a generat numeroase dezbateri, deoarece unele studii consideră că este extrem de tânără, iar altele consideră că se află într-un stadiu târziu, notează EurekAlert.