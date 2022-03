Ce spun astrele azi, 14 martie

Berbec

Foarte animat este sectorul sentimental. Sunt posibile discutii aprinse cu persoana iubită, copiii sau cu persoanele mai tinere decat tine. Totusi, cu putin efort si bunavointa vei ajunge sa te intelegi bine cu toata lumea. Secretul reusitei consta in a avea rabdare sa asculti si parerile altora, sa le respecti si sa eviti critica fara rost. Se prefigureaza schimbari importante, cu efecte pe termen lung la capitolul amoros.



Taur

Sunt posibile multe schimbari in casa si familie. Ziua iti aduce sanse deosebite de a te ocupa cu succes de treburile gospodaresti si de a sta de vorba cu membrii familiei. Reamenajeaza spatiul de locuit, repara tot ce trebuie, aprovizioneaza cămara cu alimente si alcatuieste si o lista cu prioritatile gospodaresti pentru urmatoarele saptamani. Cei dragi îți vor susține demersurile, ba chiar îți vor oferi idei și sfaturi bune.



Gemeni

Relatiile cu persoanele din anturajul apropiat sunt importante astazi. Poti demara un program de instruire personala sau profesionala, poti sustine examene, probe sau interviuri, comunicarea fiind un atu de care ar trebui sa profiti din plin. Insa foloseste cuvinte alese, gesturi naturale si exprima-ti sincer punctele de vedere. De asemenea, multitudinea de informatii care te inconjoara iti ofera idei bune pentru a rezolva diverse.



Rac

Totul roiește în jurul banilor. Se pare ca va trebui sa cheltuiesti sume consistente, fie pe cele necesare traiului cotidian, fie pe mofturile celor dragi. Tendinta de a cheltui este mare si ar trebui controlata. De retinut ca exista persoane in preajma ta care doresc in secret sa profite de pe urma castigurilor tale. Fii prudent si chibzuieste orice cumparatura sau plata! Rezerva-ti momente linistite si planifica-ti bugetul pentru urmatoarele patru sapatamani.



Leu

Este o zi in care ar fi bine sa te gandesti serios la tine, la situatiile in care esti implicat si la relatiile cu ceilalti. Posibil sa-ti fie greu sa te ocupi de programul tau obisnuit. Indreapta-ti eforturile numai spre prioritati, evita spatiile aglomerate si odihneste-te mai mult. Iti sunt favorizate alcatuirea unor planuri marete de viitor, cu efecte pe termen lung. Fereste-te de ideile si sfaturile altora! Tu esti regizorul principal al vietii tale.



Fecioara

Daca se poate, ia-ți astăzi liber si cufundă-te în gânduri si amintiri. Sunt momente excelente pentru a alcatui planuri noi de viata si pentru a-ti reformula relatiile. Posibil să se accentueze unele afectiuni specifice aparatului respirator, umerilor, bratelor sau mâinilor. Dozeaza-ti eforturile si ocupa-te numai de prioritati. Spre seara, un prieten apropiat iti poate oferi informatii deosebite. Odihneste-te si mananca sanatos!



Balanta

Se contureaza surprize in relatiile cu prietenii. Sunt momente bune pentru a te desprinde de unii si de a-ti propune apropierea de altii de o cu totul alta calitate. Discutiile purtate cu diverse persoane te vor ajuta sa iei deciziile corecte. Deocamdata asculta ce ti se spune, evita sa-ti divulgi intentiile sau sa emiti pareri despre altii sau actiunile lor. Spre seara, detaseaza-te de evenimentele zilei si odihneste-te alaturi de cei dragi.



Scorpion

Sunt posibile multe schimbări importante in plan profesional. Dialogurile cu sefii mai ales iti vor aduce lămuriri vizavi de mersul lucrurilor la locul de munca, pentru urmatoarele saptamani. Este rost de a primi o functie de conducere sau sarcini de lucru noi. Gandeste-te pe îndelete la situatiile profesionale ivite si evita asumarea responsabilitatilor care te depasesc. Pe deasupra ai grija si de plata aferenta muncii ce ti se propune sa o prestezi de acum incolo.



Sagetator

Esti animat de idealuri înalte. Vrei sa discuti cu oameni deosebiti, faci planuri de a te instrui in domenii spirituale, ba chiar depui eforturi in acest sens, informandu-te si sfatuindu-te cu cei dragi. Mentalul iti este confuz, asa incat fii prudent si selecteaza-ti prioritatile. Evita sa te inchizi intr-un turn de fildeș, pe motiv ca altii te plictisesc cu subiecte banale. Printre asa-zisele banalitati vei descoperi lucruri interesante si de folos.



Capricorn

Minunate oportunitati se contureaza la orizontul financiar comun cu altii. Deocamdata verfica-ti bugetul de venituri si cheltuieli si alcatuieste o lista de prioritati. La nevoie, sfatuieste-te cu specialisti in chestiuni financiare, dar tine cont si de nevoile sau doleantele celor dragi. Spre seara, retrage-te intr-un loc linistit si mediteaza pe seama evenimentelor petrecute astazi. Vei gasi solutii viabile pentru toate situatiile in care esti implicat.



Varsator

Se prefigureaza schimbari importante in plan relational. Poate fi vorba de oferte noi de colaborare, de asociere in afaceri, o cerere in casatorie sau macar o propunere de logodna. Exista si posibilitatea renuntarii la unele relatii vechi care nu mai functioneaza corect. Renunță fără resentimente la situatiile parteneriale nepotrivite si deschide-ti sufletul pentru noutati. Gandeste-te la relatii deosebite in care sa te pui in valoare.



Pesti

Fii atent la sanatate, pentru ca sunt posibile probleme serioase vechi care revin în atenție. Dozeaza-ti eforturile si la nevoie cere ajutorul celorlalti pentru treburile planificate. Se contureaza un nou inceput in plan profesional. Poate fi vorba despre schimbarea conditiilor de munca, despre abordarea unei activitati noi sau chiar a unui nou loc de munca. Testeaza terenul, aduna informatii si abia peste cateva zile decide in consecinta.