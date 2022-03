De ce ar trebui să puneți ceapă în șosete înainte de a merge la culcare?

Proprietățile incredibile! Ceapa este una dintre cele mai sănătoase legume de pe planetă și oferă nenumărate beneficii pentru sănătate. Ceapa este o legumă cu un conținut ridicat de fibre nutritive, mangan și vitamina B6.



Ceapa poate oferi numeroase beneficii pentru sănătate, inclusiv:



-distruge microbii și bacteriile datorită proprietăților sale puternice antibacteriene și antivirale



-intareste sistemul imunitar, deoarece este bogat în vitamina C



-conține quercetin, care previne în mod eficient cancerul



-reglează nivelul zahărului din sînge, datorită conținutului ridicat de crom



-vîrfurile verzi de ceapă sînt bogate în vitamina A



-reduce riscul de apariție a ulcerului gastric, deoarece luptă împotriva radicalilor liberi.



-combate infecțiile și calmează inflamațiile



-sucul de ceapă tratează durerea și senzația de arsură cauzată de înțepatura de albine sau de viespi



-ceapa crudă menține sănătatea inimii, deoarece reduce producția de LDL, colesterol rău



-curăță sîngele, elimină eficient toxinele din organism.



Acidul fosforic ajunge în sînge și îl curăță, ucigând bacteriile și microbii. În plus, aplicarea locală va ajuta la curățarea aerului și la distrugerea bacteriilor și a microbilor.



Tot ce trebuie să faceți este să puneți cîteva bucăți de ceapă la talpa picioarelor. Picioarele au multe meridiane sau puncte care, conform medicinei tradiționale chineze, sînt conectate la organele interne.



Astfel, aceste puncte vor servi drept cale pentru sistemul nervos și alte organe interne. În plus, vă recomandăm să mergeți desculți cît mai des posibil pentru a activa meridianele.



Luați cîteva cepe organice și tăiați-le în bucăți. Apoi, înainte de culcare, puneți o bucată mare pe talpa fiecărui picior și fixați-o cu șosete. Lăsați ceapa să acționeze pînă dimineața.



Această procedură vă va curăța sîngele, deoarece pielea va absorbi acidul fosforic. În plus, proprietățile antibacteriene și antivirale vor distruge bacteriile și germenii, iar ceapa va curăța și aerul.