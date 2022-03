Sute de refugiaţi ucraineni aflaţi în Republica Moldova au zburat vineri spre alte ţări

Peste 180 de refugiaţi au zburat vineri spre Istanbul cu o cursă charter, care a decolat de pe Aeroportul Internaţional Chişinău. Un alt avion cu 180 de pasageri la bord şi-a luat zborul spre Frankfurt. Majoritatea pleacă la rude şi spun că îşi doresc să revină acasă cât mai curând, relatează Moldova 1.







În căutarea unei vieţi mai bune, la începutul anilor 90, Atanasie şi Ecaterina Popa, au plecat din Moldova în Ucraina. În Viniţa şi-au pus pe roate o afacere cu albini. Odată cu începerea războiului au hotărât să plece la copii stabiliţi cu traiul în Europa.



„Niciodată nu am avut probleme că suntem de altă naţiune. Vorbeam limba ucraineană, aşa cum puteam. Am venit aici în 2000, în regiunea Viniţa, în satul Comorova şi aveam prisacă în alt sat vecin şi am trăit acolo, aproape de Lipoveţ şi aproape de aeroportul care, când noi am plecat a fost bombardat”, afirmă Ecaterina Popa, refugiată.



„Ne ducem în Germania şi de acolo feciorul ne va întâlni şi mergem în Belgia, apoi e posibil la fiică în Irlanda”, spune Atanasie Popa, refugiat.



În timp ce unii dintre ei spun ca se duc la rude, alţi nu şi-au făcut planuri, pleacă doar cât mai departe de război.



„Plec la München, acolo sunt aşteptată de mătuşa şi de cei doi verişori ai mei, din păcate mama a rămas în Ucraina. Sper ca în câteva săptămâni să mă întorc acasă”;



„Nu ştiu ce voi face acolo, nimeni nu ne aşteaptă. Devenise imposibil să mai rămânem în ţara natală, să ne ascundem în subsoluri şi să ne trezim de sunetele sirenelor”, mai spun oamenii.



Potrivit Autorităţii Aeronautice Civile (AAC), în următoarele două zile, vor mai fi organizate alte patru curse charter. „Până la moment au fost înregistraţi peste 1800 de solicitanţi. Destinaţiile cele mai solicitate sunt Turcia şi Germania. De asemenea, în baza concursului au fost selectate următoarele destinaţii. Încă câte o cursă spre Istambul, spre Frankfurt, de asemnea o cursă spre Barselona şi una spre Varşovia”, a menţionat Irina Bodulica, purtător de cuvânt AAC.



Spaţiul aerian al Republicii Moldova rămâne închis până la data de 24 aprilie.