Ce spun astrele azi, 12 martie

Berbec

Ai sanse minunate de a petrece aceste zile de weekend, acasa, alaturi de membrii familiei. Treburile gospodaresti le poti desfasura usor si cu rezultate multumitoare. Cei dragi te sustin si chiar au nevoie de sfaturile sau glumele tale. Discutii aprinse pot aparea de la bugetul disponibil pentru casa sau pentru nevoile lor personale. Toată lumea dorește să achțti tu facturi, plata unor servicii de care au beneficiat plus, să oferi și cadouri.



Taur

Relaxeaza-te alaturi de prieteni si rude apropiate. Sfarsitul acestei saptamani iti aduce in preajma multa lume, discutii si tot soiul de informatii. Cele mai multe iti sunt de folos in plan personal, pentru a-ti imbunatati sanatatea si relatia cu ceilalti. Chiar daca, ceea ce auzi iti displace, fii prudent si doar asculta. La momentul potrivit vei folosi toate informațiile aflate acum.



Gemeni

Se intrezaresc cheltuieli, atat pentru cele necesare traiului cotidian, cat si pentru a oferi cadouri cuiva drag. Temerile care vizeaza castigurile tale din activitatea profesionala sunt subiective. Este adevarat ca in plan profesional exista multe faceri si prefaceri care vor schimba conditiile de munca si salarizarea aferenta. Insa, deocamdata dispui de suficiente resurse materiale pentru a te descurca onorabil cu toate cele de trebuinta.



Rac

Finalul acestei saptamani este potrivit pentru a-ți trasa noi direcții profesionale. Ajutat de o discutie cu un prieten sau cu un coleg de incredere de la serviciu, foarte usor iti vei da seama ce anume ar trebui sa schimbi in demersurile tale profesionale. Gandeste-te la ceva ce iti place sa lucrezi, sa te implici chiar si intr-o afacere alaturi de oameni curajosi si de incredere.



Leu

Retrage-te din forfota zilnica si odihneste-te acasă, alături de cei dragi. Ai nevoie de o dieta potrivita, liniste si de o reorganizare a programului de viata. Posibil sa se accentueze afectiuni ale sistemului digestiv, de aceea fii prudent. Tentatia de a-ti continua activitatea profesionala este mare, dar ar trebui sa o cotrolezi. Profita de aceste zile libere si mediteaza la cele sfinte. Vei afla astfel, lucruri interesante.



Fecioara

Sunt posibile intalniri si dialoguri intresante cu prietenii sau cu rudele aflate departe de granitele tarii. Planurile de vacanta alturi de cei dragi sunt o tema frecventa in aceste zile de weekend. Totusi ar fi bine sa iti selectezi prioritatile si abia apoi sa te implici in demersuri care vizeaza o vacanta in ținuri indepartate. S-ar putea sa te necajeasca remarcile unora, dar sunt momente pasagere.



Balanta

Se întrezăresc întâlniri și dialoguri profesionale, chiar daca sunt zile libere de weekend. Ar fi bine sa vorbesti putin, direct si la obiect, deoarece exista un risc major sa primesti replici zgomotoase. Relatiile cu sefii, autoritatile de orice fel sunt tensionate, de aceea fii prudent. Pe de alta parte vei afla lucruri interesante vizavi de segmentul profesional in care activezi. Serile acestor zile, petrece-le in compania membrilor familiei.



Scorpion

Comunicarea este foarte importanta pentru tine la sfarsitul acestei saptamani. Se pare ca vei avea ocazia sa iei legatura cu persoane deosebite, experimentate in ale vietii sau cu prieteni si cunostine aflate in strainatate. Chiar si planificarea unor calatorii va intra in sfera ta de inters. Totul este sa fii deschis mental si chiar daca, deocamdata, posibilitatile tale materiale sunt reduse ai încredere ca totul ti se va permite la momentul potrivit.



Sagetator

Sunt zile bune la finalul acestei saptamani pentru a-ti reorganiza bugetul disponibil impreuna cu partenerul de viata, rudele sau colaboratorii. In primul rând, ar fi bine sa-ti îndrepți atentia asupra cheltuielilor necesare in domeniul profesional in care activezi sau pentru a-ti ingriji sanatatea. Ai incredere ca te vei descurca cu toate, fara probleme. Secretul consta în a-ți stabili clar prioritățile și a le rezolva numai pe acelea deocamdată.



Capricorn

Sunt zile bune pentru discuții parteneriale și activitati comune cu altii. In primul rand, indreapta-ti eforturile spre membrii familiei si spre nevoile lor. Dispui de toate resursele necesare pentru a-i sprijini. Pe de alta parte, in segmentul colaborarilor este posibil sa fii nemultumit de pozitia ta in cadrul unui grup de lucru sau de relatia pe care o ai acum cu unii colaboratori. Ar fi bine sa-ti sustii punctele de vedere.



Varsator

Treburile de rutină ale casei, dar si cele din segmentul profesional îți vor acapara intregul weekend. Totusi profita de aceste zile libere si odihneste-te ceva mai mult. Dorinta ta de a munci constiincios si a face lucrurile in avans, mai ales la serviciu, te poate obosi mult acum. Afectiunile sistemului digestiv se pot accentua. Remediile naturiste, plimbările usoare in aer liber și somnul îți sunt de mare folos.



Pesti

Relatiile cu persoana iubita si copiii sunt cele care te solicita mult la sfarsitul acestei saptamani. Pe de o parte, cei dragi au nevoie sa-ti povesteasca nepalcerile lor in speranta ca vor obtine de la tine sprijin material si moral. Pe de alta parte insa, tu ai chef de distractii si te tii de șotii. Cu putin efort si bunavointa ai reusi si sa-i asculti pe ceilalti și să-i înțelegi.