A fost deschisă o expoziție dedicată unor personalități marcante ale culturii naționale

O expoziție cu genericul ”Personalități marcante ale culturii naționale” a fost deschisă la Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Expoziția are drept scop prezentarea, promovarea și valorificarea personalităților culturii și științei românești, omagiate în luna martie, informează MOLDPRES.



Solicitată de agenție, Elena Pintilei, directorul instituției, a menționat că expoziția cuprinde circa 120 de documente din colecțiile Bibliotecii Naționale (cărți, albume, publicații periodice), care reflectă activitatea și realizările unor exponenți ai culturii și științei românești descrise în Calendarul Național-2022.



Potrivit sursei citate, expoziția are 8 compartimente: ”De la Creangă moștenire” (1 martie 1837 – 31 decembrie 1889). Sunt expuse documente care reflectă creația scriitorului, povestitorului, clasicului literaturii române, învățătorului Ion Creangă; „Muzica este prima și ultima mea iubire, Eugen Doga” (1 martie 1937). Aici sunt prezentate documente din portofoliul de creație al muzicianului. Printre ele se regăsesc: „Viața mea așa cum a fost să fie”, semnată de Eugen Doga și editată în 2021, „ABCDoga: Un destin în Do Major” de Larisa Turea, culegeri de cântece, piese pentru pian, romanțe semnate de protagonist în diferite etape ale vieții ș.a. Un alt compartiment este intitulat ”Veronica Garștea, prima femeie dirijor din Moldova” (9 martie 1927 – 16 iulie 2012), care cuprinde articole, publicații cu amintiri despre Artista Poporului Veronica Garștea, directorul artistic și prim-dirijor al Capelei Corale Academice „Doina”, unde a activat peste 50 de ani. Compartimentul ”Pe aleea dorului cântă un artist, Mihai Dolgan” (14 martie 1942 – 16 martie 2008) inserează documente din colecțiile Audiovideotecii BNRM și publicații seriale care reflectă viața și activitatea regretatului compozitor.



Compartimentul ”Nicolae Titulescu, cel mai mare diplomat român din istorie” (16 martie 1882 – 17 martie 1941), cuprinde documente despre diplomatul cu renume mondial, omul politic și jurist român, membru titular al Academiei Române, culegeri de articole și documente diplomatice semnate de Nicolae Titulescu. Celelalte compartimente sunt: ”Regele cu voce de profet, Eugeniu Ureche” (20 martie 1917 – 27 ianuarie 2005). Aici se regăsesc cărți, publicații periodice, albume ce ilustrează activitatea fructuoasă a actorului de teatru și film, cântărețului, pictorului, sculptorului, fotografului, giuvaiergiului Eugeniu Ureche; ”Efim Josanu, primul președinte al Comitetului Național Olimpic al R. Moldova” și ”Ana Blandiana, una dintre marile poete ale epocii noastre” (25 martie 1942). În expoziție sunt prezentate cele mai reprezentative opere poetice ale Otiliei-Valeria Coman (pseudonim literar Ana Blandiana), precum și unele referințe critice despre creația poetei, prozatoarei, eseistei, traducătoarei, publicistei române, luptătoare pentru drepturile civice în România.



Expoziția va fi deschisă până la 31 martie.