Cinci alimente care ne întineresc corpul

Problema prelungirii tinereții a ocupat mințile omenirii mult timp. Cei mai buni oameni de știință se luptă să rezolve această problemă. Începem să îmbătrînim,corpul nu mai are energie, pe piele și păr apar semne de ofilire. Îmbătrînirea apare la nivel celular, țesuturile nu au timp să se reînnoiască, ceea ce duce la o deteriorare a sănătății.



Cu toate acestea, știința nu stă nemișcată. Oamenii de știință au descoperit proprietățile anti-îmbătrînire ale substanței organice fisetine . Acest compus este un pigment care face parte din fructe și legume. Odată cu îmbătrînirea,corpul suferă modificări, celulele deteriorate se acumulează, iar sistemul de apărare al organismului nu mai este capabil să curețe rapid și eficient țesuturile de la ele. Astfel, aceste celule nu numai că rămîn în organism, ci afectează negativ toate procesele.



Fitesina (flavonoid) reduce numărul de celule deteriorate, care întinerește organismul. În plus, această substanță îmbunătățește efectul medicamentelor împotriva cancerului, de exemplu, funcționează bine în lupta împotriva cancerului de sîn. Fitesinul ajută la reînnoirea celulelor creierului, care păstrează o memorie strălucitoare și o claritate a minții mult timp. Beneficiile fitatesinei sînt de necontestat, astfel încît toată lumea trebuie să includă în dietă alimentelor care conțîn pigmenți.



Ce alimente conțîn fitesină?



Orice produs poate provoca o reacție alergică sau nu vă poateti potrivi din motive individuale. Prin urmare, înainte de a schimbă dietă, trebuie să consultați un medic.



1. Căpșuni



Căpșunile protejează perfect creierul de îmbătrînire, de aceea este recomandat consumul lor, că prevenire a bolilor neurologice, în special a bolii Alzheimer. În căpșuni există o mulțime de antioxidanți care neutralizează acțiunea radicalilor liberi și elimină procesele inflamatorii.



2. Persimmon



Persimmonul este cunoscut pentru proprietățile sale benefice în îmbunătățirea digestiei și eliminarea proceselor inflamatorii. Fructul este o sursă bogată de vitamina A, licopen, luteină și alte oligoelemente valoroase. În combinație cu fitosina, blochează radicalii liberi, întinerește țesuturile și combate procesele dureroase.Corpul începe să capete energie.



3. Kiwi



Kiwi poate subția sîngele, așa că trebuie să îl consumi pentru probleme cu sistemul cardiovascular. Substanțele conținute în fructe nu permit formarea cheagurilor de sînge, ceea ce ajută la evitarea accidentului vascular cerebral, atacului de cord și a trombozei.



4. Struguri



Struguri nu sînt doar niște fructe gustoase, ci sînt și un produs extrem de hrănitor și sănătos. Acestea afectează în mod favorabil activitatea inimii și a glandei. Există o mulțime de resveratrol în struguri – o substanță antiinflamatoare care protejează împotriva multor boli grave, inclusiv cancerul, ischemia, degenerarea nervilor și boală Alzheimer. În plus, resveratrol ajută la combaterea diferitelor virusuri iar corpul este protejat de apariția ciupercilor.



5.Mărul



Mulți consideră mărul drept cel mai simplu și mai obișnuit fruct, dar nu este atît de simplu. Fructele conțîn o cantitate mare de fitatesină, precum și vitamina C și B-caroten. Datorită compoziției sale benefice, merele ajută la ameliorarea inflamației, precum și la dezvoltarea rezistenței la diverși agenți patogeni infecțioși și la neutralizarea radicalilor liberi.