Incredibil, dar adevarat! De ce trebuie sa consumam NAPI

Planta medicinala cunoscuta, radacina de nap, cu miez dulce-picand, contine peste 80% apa si este foarte bogata in saruri minerale, de la calciu, fosfor, si potasiu, la sulf si magneziu. Nu lipsesc, de asemenea, vitaminele A, B si C, iodul si zaharuri.



Prezenta vitaminei C, un puternic antioxidant se previne aparitia diferitelor forme de cancer, precum cel de stomac, de pancreas sau vezica urinara, face din nap un excelent leac natural impotriva tumorilor.



Merita precizat ca frunzele de nap, care se prepara precum spanacul, sunt bogate in fier si cupru. In ceea ce priveste radacina ea poate fi consumata fie fiarta, adaugata in supele si ciorbele cu carne, fie in stare naturala.



Pe de alta parte, nutritionistii au constatat ca napul este bun in tratamentul bolilor de inima, a anginei pectorale, dar si pentru scaderea tensiunii arteriale.



In plus, gratie continutului important de vitamine din gama B, aceasta planta constituie un remediu minunat pentru ameliorarea starilor de depresie, a stresului si anxietatii.



Preparat sub forma de sirop, el combate tusea si bronsita. Se scobesc cativa napi, care se umplu apoi cu zahar si se lasa cateva ore. Se recomanda patru lingurite pe zi.



ATENTIE insa: sucul de nap nu se recomanda persoanelor care sufera de ulcer sau gastrite, de afectiuni ale rinichilor sau intestinelor.