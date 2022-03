Ce spun astrele azi, 10 martie

Berbec

Foarte ușor te poți lua la harță cu persoanele din anturajul apropiat. Gandesti mult mai rapid decat poti vorbi si astfel ceilalti se inteleg greu cu tine. Alege-ti cuvintele cu grija, fii prudent cu informatiile pe care vrei sa le spui si fereste-te de a da sfaturi. Ai idei minunate, originale, insa bine ar fi sa le notezi intr-un jurnal si sa le spui si altora in zilele urmatoare. Calatoriile pe distante scurte pot fi frecvente.



Taur

Nemultumirile legate de bani, mai ales de veniturile pe care le obtii de pe urma muncii tale intr-un loc de munca vor atinge astazi cote mari. Probabil ca membrii familiei sau cheltuielile neprevazute necesare casei iti vor destabiliza bugetul si astfel si starea de spirit. Detaseaza-te, ai rabdare si selecteaza atent prioritatile. Chiar daca acum se pare ca situatia este complicată, cu putin efort si bunavointa vei reusi să te strecori onorabil prin orice situație.



Gemeni

Este o zi minunată pentru a-ti reorganiza programul cotidian, activitatile personale si pentru a relationa cu persoanele din anturajul apropiat. Posibil sa revii asupra unor decizii din segmentul profesional sau din cel personal. Spre exemplu sa te razgandesti asupra unor calatorii, sa-ti reformulezi parerile despre prieteni si rude apropiate sau sa te gandesti mai bine la abordarea unor programe de instruire personala si profesionala.



Rac

La prima vedere esti retras, discret si cu greu relationezi cu ceilalti. Se pot accentua afectiunile vechi. Dozeaza-ti eforturile si fereste-te de dispute. Meditand in umbra la evenimentele in care esti implicat ai putea avea revelatii deosebite legate atat despre oamenii apropiati, cat si despre veniturile tale din munca desfasurata intr-un colectiv profesional. Dupa-amiaza, alătură-te celor dragi si bucura-te de compania lor.



Leu

Sunt posibile surprize din partea prietenilor sau a persoanelor care te susțin in domeniul profesional in care activezi. Cu putin efort si bunavointa poti gestiona onorabil orice situatie ivita. Gâlceava porneste de la tine, de la felul tau de a relationa cu ceilalti si mai ales de la felul in care vorbesti. Foarte usor îi poti deranja pe altii, atat cu tonul vocii, cat si cu remarcile tale. Fii prudent, spune ce ai de spus, dar frumos si diplomat.



Fecioara

Esti foarte solicitat de catre sefi, dar si de colegii de munca. Fii prudent, pentru ca, in aparență, toti sunt amabili cu tine, te ridica in slăvi, dar in umbra isi urmaresc numai interesele lor. Chiar exista risc de conflicte majore la locul de munca, care foarte curand vor iesi la iveala. Fii prudent, indeplineste-ti corect si la timp sarcinile profesionale. Evita sa te destăinui sau sa emiti judecati de vreun fel. Vorbeste cat mai putin si la obiect.



Balanta

Este o zi in care disputele filozofice pot fi frecvente. Ca este vorba despre segmentul profesional sau despre dispute cu persoanele din anturajul personal, alege-ti cu grija vorbele si lasa-i si pe ceilalti sa-si spuna parerile. Pe de alta parte sunt momente excelente pentru a planui o calatorie, un program de instruire profesionala sau un program de activitati culturale alaturi de cei dragi. Te pot ajuta discutiile cu prietenii, chiar daca, pe alocuri vei primi si niscai reprosuri.



Scorpion

Dinspre segmentul profesional s-ar putea sa primesti bani, bunuri sau favoruri, chiar in mod neasteptat. Cheltuielile comune cu altii sunt o tema importanta a zilei, asa incat, mai intai stabileste-ti prioritatile financiare. Poate fi vorba despre achitarea unor facturi, a unor datorii sau poate va trebui sa iei legatura cu institutii financiare din varii motive. Pe de altă parte, privește atent dincolo de aparențele evenimenelor și vei fi surprins de cele aflate.



Sagetator

Relatiile parteneriale sunt tensionate si de la simple si banale formule de salut se poate ajunge la conflicte in toata regula. Este vorba mai ales despre mentalitati diferite intre tine si ceilalti, dar si despre faptul ca una se gandeste, alta se spune si cu totul altceva se intelege. Evita discutiile contradictorii si emiterea unor judecati pripite. Surprizele predomina in acest segment de viata, asa incat ar fi bine sa iei lucrurile asa cum vin spre tine.



Capricorn

Sanatatea este vulnerabila si ar fi bine sa te ingrijesti ceva mai mult. Tentatia de a te ocupa de cat mai multe treburi deodata este paguboasa. Cere ajutorul celorlalti pentru a rezolva prioritatile. Pe cat posibil evita consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale, deoarece exista un risc crescut de erori. Dupa-amiaza, retrage-te in linistea casei si tăifăsuiește cu cei dragi. Acestia te vor înviora si te vor ajuta sa depsesti momentele stresante ale zilei.



Varsator

Datorita faptului ca esti implicat în chestiuni personale, cei dragi se pot supăra serios, pentru ca îi neglijezi în ultima vreme. Surprizele se pot tine lanț in segmentul amoros, de aceea fii prudent si tine cont de persoanele in care ai investit sentimente profunde. Lasă grijile deoparte si propune activitati comune alaturi de persoana iubita sau de copii. Spre exemplu vizionarea unei piese de teatru, vizitarea unui targ de sezon sau o excursie prin apropiere.



Pesti

Se recomandă prudență în relatiile cu membrii familiei, in special cu mama si cu neamurile pe linie maternă. Sunt posibile discutii aprinse pe teme patrimoniale, dar si pe seama faptului ca esti implicat mai mult in segmentul profesional si astfel ai lasat de izbeliște indatoririle gospodaresti. Este bine sa tii cont de sfaturile membrilor familiei, chiar daca la prima vedere pare că toata lumea este impotriva ta. Peste cateva zile vei intelege ca acestia au avut dreptate.