Arheologii folosesc raze cosmice pentru a scana Marea Piramidă din Giza

O echipă de oameni de știință se va folosi de progresele din domeniul fizicii energiilor înalte pentru a scana Marea Piramidă a lui Khufu din Giza cu ajutorul razelor cosmice. Aceștia doresc să analizeze interiorul Marii Piramide și să cartografieze structura sa internă.



Marea Piramidă din Giza se află în picioare din secolul al 26-lea î.Hr. Este mormântul faraonului Khufu, cunoscut și sub numele de Cheops. Construcția a durat aproximativ 27 de ani și a fost realizată cu aproximativ 2,3 milioane de blocuri de piatră – o combinație de calcar și granit – care cântăresc aproximativ 6 milioane de tone.



Timp de peste 3.800 de ani, a fost cea mai înaltă structură construită de om. În prezent, vedem doar structura de bază a Marii Piramide. Învelișul neted de calcar alb a fost îndepărtat de-a lungul timpului. De-a lungul anilor, arheologii au cartografiat structura sa interioară, căci piramida și solul de sub ea conțin diferite camere și pasaje, notează Phys.org.



„Marele Vid” din Piramida din Giza



În ultimii ani, echipele de arheologi au folosit unele metode de înaltă tehnologie pentru a cerceta mai riguros interiorul piramidelor. La sfârșitul anilor 1960, fizicianul american Luis Alvarez și echipa sa au folosit tomografia cu muoni, elemente asemănătoare cu electronii, pentru a scana interiorul piramidei. În 1969, Alvarez a raportat că au examinat 19% din piramidă și nu au găsit nicio cameră nouă.



Ulterior, echipa ScanPyramids a folosit tehnici neinvazive pentru a studia Marea Piramidă. Ca și Alvarez, au folosit tomografia cu muoni, alături de termografia cu infraroșu și alte instrumente. Cea mai importantă descoperire a lor este „Marele Vid”, un gol masiv deasupra Marii Galerii. Descoperirea a fost publicată în revista Nature.



Muonii sunt particule elementare asemănătoare electronilor, dar mai masive. Ele sunt folosite în tomografie, deoarece pătrund adânc în structuri. Mai adânc decât o pot face chiar și razele X.



Echipa va folosi senzori telescopici foarte mari



Muonii sunt instabili și se dezintegrează în doar câteva microsecunde sau milionimi de secundă. Dar călătoresc cu o viteză apropiată de cea a luminii și, la o viteză atât de mare, pot pătrunde adânc înainte de a se dezintegra. Există o sursă nesfârșită de muoni proveniți din razele cosmice care bombardează constant Pământul. Sarcina tomografiei muonice este de a măsura eficient muonii.



Tomografia muonică este utilizată în diferite aplicații, cum ar fi examinarea containerelor de transport maritim pentru contrabandă. Inovațiile tehnologice recente îi sporesc puterea și conduc la noi aplicații. De exemplu, oamenii de știință din Italia vor folosi tomografia cu muoni pentru a obține imagini din interiorul vulcanului Muntele Vezuviu, în speranța de a înțelege când ar putea erupe din nou.



Misiunea Explore the Great Pyramid (EGP) folosește tomografia cu muoni pentru a face următorul pas în analizarea Marii Piramide. EGP va folosi tomografia cu muoni pentru a obține imagini din interiorul structurii. Dar EGP spune că sistemul lor de telescoape cu muoni va fi de 100 de ori mai puternic decât imagistica anterioară.



„Prima imagine reală a unei structuri atât de mari”



„Plănuim să amplasăm un sistem de telescoape care are o sensibilitate de peste 100 de ori mai mare decât cea a echipamentului care a fost folosit recent la Marea Piramidă, va capta muoni din aproape toate unghiurile și va produce, pentru prima dată, o imagine reală a unei structuri atât de mari”, scriu ei în documentul care explică misiunea.



EGP va folosi senzori telescopici foarte mari mutați în diferite poziții în afara Marii Piramide. Detectoarele vor fi asamblate în containere de transport maritim cu temperatură controlată, pentru a fi ușor de transportat.



„Misiunea de explorare a Marii Piramide adoptă o abordare diferită în ceea ce privește imagistica structurilor mari cu ajutorul muonilor cu raze cosmice. Utilizarea unor telescoape foarte mari cu muoni plasate în afara structurii, în cazul nostru, Marea Piramidă a lui Khufu de pe platoul Giza, poate produce imagini cu o rezoluție mult mai mare datorită numărului mare de muoni detectați. În plus, prin deplasarea telescoapelor în jurul bazei piramidei, se poate realiza pentru prima dată o adevărată reconstrucție tomografică a imaginii”, concluzionează echipa.