Ce spun astrele azi, 5 martie

Berbec

În acest weekend se pare că ești pus pe fapte mari. Ai șanse minunate de a privi în ansamblu relatiile si situatiile în care ești implicat sau intenționezi să te implici. Sunt vizate mai mult cele din planul profesional și secundar cele personale. Totusi acorda atentie egală ambelor segmente de viata. Sunt zile bune pentru a-ti stabil clar obiective parteneriale pe termen lung.



Taur

La acest sfârșit de săptămâna, retrage-te intr-un loc linistit si gandeste-te atent la situatiile si relatiile in care esti implicat. Sunt detalii, mai ales in segmentul profesional, care ti se vor revela pe cai neobisnuite si de care, intelept ar fi sa tii cont. Cei dragi poate ar dori sa impartaseasca cu tine diverse chestiuni cotidiene, insa este dificil sa te concentrezi asupra celor spuse sau demonstrate de ei.



Gemeni

Te poti bucura de prieteni, de compania oricui. Lasa grijile deoparte, deschide-ti sincer sufletul si accepta faptul ca evenimentele si relatiile din viata ta se pot petrece si altfel. Pentru ca iti este accentuat cheful de distractii, ba chiar visezi la o iubire noua si deosebita este posibil ca prietenii sau sustinatorii din domeniul profesional sa-ti faca tot soiul de reproșuri. Exista riscul sa cheltuiești prea mult pe mofturi.



Rac

Finalul acestei saptamani aduce multa zarva in preajma ta. Posibil sa fii solicitat la serviciu, sa rezolvi chestiuni importante sau chiar sa preiei sarcinile restante ale unor colegi. Fii prudent si limiteaza-te la atat cat poti face, deoarece exista riscul sa primesti sanctiuni serioase din partea sefilor sau ai unor reprezentanti oficiali. Pe de alta parte, aranjeaza-ti programul astfel incat sa petreci timp suficient si cu membrii familiei.



Leu

Zilele acestea sunt potrivite activitățatilor intelectuale, planificării unor calatorii îndepărtate, dar si dialogurilor elevate cu cei dragi. Multe lucruri interesante poti afla prin diverse mijloace de comunicare. Cele care-ti vor atrage in mod special atentia vor fi cele utile îmbunătățirii sanatatii sau pozitiei tale in domeniul profesional. Deschide-ti mentalul pentru a primi noi conceptii, noi filozofii de viata si gandeste-te sa aplici in rutina ta zilnica ce consideri potrivit tie.



Fecioara

Finalul acestei saptamani îți aduce momente deosebite de a te ocupa de bugetul de venituri si cheltuieli, alături de rude sau de colaboratori. Se pare ca vei primi sprijin material substantial din partea acestor persoane, cel putin cat sa-ti rezolvi cheltuielile cotidiene urgente. Este o perioada in care ai gusturi fine in materie de obiecte, servicii personale sau cadouri pentru altii. Priveste dincolo de perdeaua planului fizic si găsește însemnătatea fiecarui eveniment.



Balanta

Privește atent la relatiile cu ceilalti. Posibil sa descoperi multe neconcordanțe între ceea ce îți doresti tu si ceea ce-ți oferă aceștia. Ar fi bine să te gândești pe îndelete și să renunti la situatiile, colaborările, parteneriatele in care te simti prea putin valorificat sau in care ceilalti ti-au înșelat in mod repetat asteptarile. Ai incredere ca astfel se face loc in viata ta pentru colaborari si relatii noi.



Scorpion

In zilele acestui weekend iti vei urma rutina obișnuită. Exista varianta să te ocupi de chestiuni profesionale, dar si acasa, in plan personal ai multe si mărunte de facut. Selecteaza-ti prioritatile, deoarece oboseala isi va spune cuvântul. Se pot accentua unele neplaceri specifice sistemului uro-genital. Rezerva-ti momente si pentru relaxare, odihna, dieta. Cineva din anturajul apropiat iti va oferi sfaturi si informatii prețioase din varii domenii ale vietii cotidiene.



Sagetator

Pentru ca în plan profesional este multa agitatie si tot soiul de răfuieli, la sfarsitul acestei saptamani ar fi bine sa te detasezi serios de toate acestea si sa te bucuri de compania celor dragi. Nemultumirile tale provin din temele deja cunoscute: bani si activitate profesionala intensa. Ai destule persoane in preajma ta, bine intentionate care te pot sustine moral, te pot sfătui de bine și chiar te pot distra copios.



Capricorn

La sfarsitul acestei saptamani, cel mai bine te vei simti acasa, printre membrii familiei. Pe de o parte, ai spor in rezolvarea treburilor domestice si a chestiunilor ce țin de patrimoniu sau rude. Insa, pe de alta parte, indatoririle din segmentul profesional s-ar putea să-ți rapească timpul si plăcerea de a fii alaturi de cei dragi. Depinde numai de tine sa-ti gestionezi corespunzator treburile. Ai grija si de sanatatea si linistea ta sufleteasca!



Varsator

Multe dispute se vor isca in preajma ta cu prietenii sau rudele apropiate. Pornind de la filozofii personale de viata, poate chiar de la un subiect banal vei ajunge sa-ti schimbi parerea vizavi de unii apropiati. Ar fi bine sa fii prudent si sa te implici detasat in orice fel de discutie. Accepta si alte opinii si ramai alaturi de cei care-si deschid sufletul fata de tine. Calatoriile pe distante scurte pot fi frecvente.



Pesti

Zilele acestea se întrezăresc cheltuieli importante, fie pentru tine personal, fie pentru a rezolva nevoile cuiva drag. Fii prudent, deoarece exista riscul sa te implici in investitii nefolositoare. Veniturile tale sunt fluctuante deocamdata, insa, discret ti se deschid variante minunate de castig in colaborare cu altii. Relațiile cu ceilalți sunt tensionate. Orientează-ți eforturile spre a cultiva armonia si respectul in orice situatie ivită.