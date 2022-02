Legătura dintre ora de culcare și nivelul de inteligență

Se pare că ora la care preferi să te culci este în strînsă legătură nivelul tău de inteligență.



Cîteva grupuri de cercetători din mai multe state ale lumii au descoperit că oamenii cu un coeficient mai mare de inteligenţă preferă să stea pînă noaptea tîrziu, transmite Noi.md cu referire la unica.md.



Revista “Psychology Today” relatează că oamenii care au o oră de culcare mai tîrzie sînt mai inteligenţi decît cei care preferă să doarmă mai devreme, iar acest lucru se aplică atît în zilele lucrătoare, cît şi în cele libere. Renumitul psiholog Satoshi Kanazawa de la London School Of Economics And Political Science a dovedit tuturor că există o mare legătură între nivelul de inteligenţă şi ora fiecăruia de culcare.



În cadrul studiului său, omul de ştiinţă a demonstrat că oamenii din vremurile străvechi se culcau şi se trezeau odată cu apusul şi răsăritul soarelui, urmînd astfel un anumit circuit, pe cînd oamenii contemporani care preferă să iasă din acest cerc şi să se culce mai tîrziu au o inteligenţă peste medie.



Profesorul Kanazawa a stabilit un anumit clasament al IQ-ului în funcţie de ora de somn şi ora de trezire.



Un IQ mic (sub 75) – aceşti oameni preferă să doarmă în timpul săptămînii la 23.41, se trezesc la 7.20, iar în weekend merg la culcare la ora 0.35, trezindu-se la 10.09.



Un IQ normal (între 90 şi 110) – oamenii se culcă la ora 0.10, se trezesc la 7.32, iar la sfîrşitul săptămînii dorm la ora 1.13 şi încep ziua la 10.14.



Un IQ peste medie (peste 125) – oamenii dorm la 0.29, se trezesc la 7.52 şi în week-end preferă să doarmă la 1.41 şi să se trezească la 11.07. Psihologul spune că aceşti oameni inteligenţi preferă să petreacă atunci cînd ceilalţi dorm. Mai mult, după lăsarea serii, creierul uman recepţionează mult mai bine informaţia decît în timpul zilei.