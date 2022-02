Ce spun astrele azi, 26 februarie

Berbec

Socializarea este aspectul care te interesează în mod special in acest weekend. Sunt posibile întâlniri cu persoane importante, cu functie, persoane care te pot sprijini in ascensiunea ta profesională. Chiar daca unii îți vor scoate in evidenta carențele educaționale, in paralel vei obtine si solutii deosebite de a le elimina. Deschide-ti mintea si sufletul si accepta sfaturile sau îndemnurile celorlalti. Chiar si o discutie banală, în aparență, te poate duce pe culmi nebănuite.



Taur

Excelente zile pentru a-ti deschide mintea si sufletul spre noi filozofii de viata, spre abordarea vietii din alte perspective si pentru a te transforma la nivel profund. Poti avea senzatia ca esti depășit de unele evenimente in care esti implicat, insa in umbra, providența te conduce exact spre ceea ce iti este de folos. Greu de sesizat acum felul in care vei gândi sau trăi peste un timp, insa ai putea incerca un scenariu. Conteaza si implicarea ta la ceea ce ti se intampla.



Gemeni

Frământările din acest weekend se pare ca sunt legate de bugetul comun cu ceilalti. Pentru că unele colaborari se destramă rapid, posibil chiar si relatia de cuplu, esti tentat sa te gandesti la accesarea altor surse de venit. Pe de alta parte exista si varianta sa fii nevoit sa chetuiesti bani pe facturi, taxe sau amenzi restante, mai mult sau mai putin si din vina altora. Fii prudent si gandeste-te la a-ti proteja banii, bunurile si chiar sufletul.



Rac

Se va trasa o tușă finală, in zilele acestui weekend, in relatiile parteneriale. De aceea concentrează-ți eforturile spre a stabili clar pe cine mai doresti sa pastrezi in viata ta, atat intr-o relatie matrimoniala, cat si intr-o relatie profesionala. Totuși, ar fi bine sa te gandesti si la personaje noi, alaturi de care sa dezvolti fie proiecte profesionale, fie personale. Plănuind acum toate acestea vei avea mult de câștigat, in acest segment, in viitorul apropiat.



Leu

In acest weekend ai un program încărcat, fie că stai acasă, fie că mergi la serviciu. Poti rezolva multe treburi restante, dar asta te va epuiza destul de mult. Fii prudent si selecteaza-ti prioritatile! Excesul de zel îți poate crea neplăceri in relatiile cu cei dragi. Ingrijeste-ti sanatatea si tine cont de sfaturile oferite cu drag de către cei apropiați. Sigur ca vei primi si reproșuri, dar priveste-le ca mici ajutoare in dezvoltarea ta personală sau profesională.



Fecioara

Finalul acestei saptamani îți aduce in atentie relatiile sentimentale si modul in care te poti pune in valoare mai bine prin intermediul celor dragi. Este rost de distractie, aventuri, planuri mărețe alături de altii si chiar implicarea in activitati specifice unui hobby. Negura poate apărea dinspre segmentul familial, fie prin reproșurile facute de membrii familiei, fie datorita faptului ca ai de rezolvat indatoriri domestice, rămânându-ți astfel prea puțin timp pentru sufletul tau.



Balanta

Se pare că familia și casa reprezintă segmentele de viata importante in aceste zile de weekend. Dezbaterile pe teme domestice impreuna cu membrii familiei vor fi frecvente si cu efecte pe termen lung. Alege-ți cu grija vorbele, intrucat exista riscul sa te pripești in decizii sau concluzii. Foloseste un ton placut, deoarece, fara să-ți dai seama, ceilalti pot fi deranjați de timbrul vocii tale. Ocupa-te si de curatenii sau reorganizarea spatiului in care locuiesti.



Scorpion

Esti inconjurat de o multime de prieteni si rude apropiate. La prima vedere iureșul din preajma ta poate fi deranjant, insa daca ai sa privești doar partea plină a paharului vei reusi să te bucuri de tot si toate. Finalul acestei saptamani iti aduce de asemenea si informatii pretioase in domenii de larg interes. Din cand in cand, opreste-te din gandit si vorbit, ia aminte si la spusele sau indemnurile celor dragi. Pot interveni si calatorii pe distante scurte.



Sagetator

Apar cheltuieli neprevăzute, pe lângă lista alcatuită cu grija de ceva vreme. Se pare ca dispui de un buget suficient deocamdată, pentru a-ti acoperi cele necesare, ba chiar si ceva mofturi personale. Totusi ar fi înțelept sa te rezumi la chletuieli strict necesare si sa pui ceva bani deoparte. Este adevarat ca in urma achizitiilor din acest weekend este posibil să-ți rafinezi gusturile si chiar sistemul valorilor filozofice.



Capricorn

Finalul acestei saptamani îți aduce multă energie. Poti rezolva multe treburi restante, ba chiar exista riscul sa te implici si in treburile altora si sa-i ajuti cu succes. Exista risc pentru că unii s-ar putea simți deranjați de aportul tau in viata lor. Fii prudent si dozeaza-ti elanul de a face multe si mărunte. Ofera-ti sprijinul numai daca ti se cere. Pe de alta parte, canalizează-ți eforturile mai mult spre tine si spre ceea ce îți este de folos.



Varsator

Departe de ochii si urechile lumii îți este cel mai bine la sfârșitul acestei saptamani. Organizeaza-ti treburile astfel incat să beneficiezi de suficiente momente de relaxare si odihna. Ai putea exersa cu succes cateva tehnici de meditatie, iar in urma acestor practici ai obtine revelatii minunate pentru situatiile si relatiile din viata ta. Ingrijeste-ti si trupul, pentru ca se pot accentua afectiunile vechi.



Pesti

Finalul acestei saptamani îți aduce noutati interesante la capitolul relatii cu prietenii. Pe langa discutiile deosebite avute cu persoanele din anturajul socio-profesional s-ar putea sa obtii un pont valoros necesar dezvoltarii tale personale si profesionale. Totul este sa accepti ideile si autoritatea altora, fara să țeși povești iluzorii. Reține sau chiar notează cele aflate si corelațiile mentale pe care le faci în aceste zile.