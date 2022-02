Ce spun astrele azi, 25 februarie

Berbec

O zi care aduce schimbari de perceptie, convingeri si credinte. Luna in Sagetator si configuratia astrala in care este implicata permit revenirea asupra unor scopuri si aspiratii, pentru a fi revizuite si schimbate. De asemenea, astazi ai posibilitatea sa inveti ceva nou, sa primesti informatii si vesti de departe, care, chiar daca sunt amestecate, te ajuta sa vezi ce poate fi schimbat in viata ta.



Taur

Luna in Sagetator activeaza zona transformarii interioare si a resurselor altora. Asadar, pe de o parte, este vorba despre informatii si raspunsuri care te ajuta sa te cunosti mai bine si eventual sa vindeci niste atasamente sau sa transormi niste tipare mentale legate de planul material. Pe de alta parte, experientele de astazi te pot ajuta sa vezi cine iti este cu adevarat alaturi.



Gemeni

S-ar putea ca in prima parte a zilei sa te confrunti cu inconsecventa si lipsa de responsabilitate, mai ales in sfera profesionala. Una spui, alta se intelege, una iti promit ceilalti si altceva se intampla in realitate. Totusi, aceasta situatie, cu blocajele aferente, te motiveaza sa descoperi noi cai de exprimare si noi drumuri de explorat.



Rac

Se anunta o zi aglomerata, cu multe schimbari de program, multe discutii si lucruri de lamurit. Mai ales daca munca ta presupune comunicarea intr-o limba straina sau cu persoane straine, probabil ca iti va lua ceva timp pana sa te faci inteles. Pe de alta parte, aspectele sunt frumoase si inovatoare in zona carierei, asa ca fii gata sa imbratisezi o propunere sau o idee noua.



Leu

Simtul practic nu este punctul tau forte astazi, asa ca e posibil sa-ti permiti satisfacerea unor capricii si placeri personale costisitoare. Pe de alta parte, e posibil ca o idee noua sa te insufleteasca atat de mult, incat sa investesti oricat pentru a o materializa. In acest context, partenerul de viata poate juca rolul factorului de echilibru, asa ca ar fi bine sa-I ceri parerea.



Fecioara

Luna se plaseaza astazi in zona caminului, acolo unde sunt necesare unele schimbari sau clarificari. Pot avea loc discutii cu partenerul de viata, care urmaresc dizolvarea confuziei si tensiunilor acumulate. Pentru asta, e necesar sa fii concesiv, sa fii dispus sa renunti la un punct de vedere si sa privesti lucrurile dintr-o perspectiva mai inalta.



Balanta

Pentru tine, Luna in Sagetator inseamna deplasari, intalniri si discutii numeroase. Practic, totul pare sa semene cu o negociere, pentru ca e necesar sa cauti un puncte de convergenta acolo unde exista opinii diferite, razgandiri ale oamenilor cu care lucrezi, nehotarare si ambiguitate. Pe de alta parte, ziua de astazi iti scoate in cale oameni noi, fascinanti.



Scorpion

Daca te concentrezi asupra talentelor tale, daca stii cum sa ti le pui in valoare si sa le folosesti constient la locul de munca, ziua de astazi promite castiguri financiare suplimentare. De altfel, daca te gandeai sa-ti renegociezi salariul sau sa repui in discutie termenii unei colaborari, acum e momentul. Pe de alta parte, speculatiile financiare si cheltuielile hazardate ar trebui evitate.



Sagetator

Dupa cateva zile de izolare, introspectie si autoanaliza, astazi e timpul sa iesi la rampa si sa actionezi. E posibil ca deciziile tale sa vizeze in mod prioritar zona caminului si familiei. Sunt lucruri cu care nu mai esti de acord, pe care doresti sa le schimbi, fie ca e vorba de décor sau de comunicarea cu membrii familiei.



Capricorn

Luna se afla intr-o zona a discretiei si introspectiei, in relatie tensionata cu planetele din Pesti, semn ca astazi esti predipus la melancolie, sensibilitate si emotii schimbatoare. Asadar, nu e momentul pentru decizii importante, dar e o zi propice pentru meditatie, relaxare sau gesturi generoase facute pentru cei dragi.



Varsator

In cazul tau, Luna in Sagetator aduce in prim plan relatiile cu prietenii si relatiile sociale in general. Experientele aduse de aceasta zi pot fi edificatoare in sensul ca te pot ajuta sa faci alegeri legate de aspiratii, proiecte sau asocieri. Acolo unde interesele tale nu converg cu ale celorlalti, e necesar sa clarifici cateva lucruri sau chiar sa renunti la unele relatii.



Pesti

Cu Luna in zona carierei si puterii, e clar ca astazi pot aparea provocari, propuneri nonconformiste, idei noi de promovare sau afirmare. Ideile noi sunt cele castigatoare, drumurile nebatatorite iti pot aduce succes si castiguri financiare. Insa, pentru asta, e necesar sa-ti depasesti temerile si sa faci alegeri ferme.