Ce ar trebui să mîncăm pentru a fi sănătoși

Dacă apare tusea, febra sau rinoreea - acesta este primul semn că sistemul nostru imunitar are probleme şi nu poate lupta cu microbii care se află în corpul nostru. Vă recomandăm cinci produse care vă vor ajuta să întăriți imunitatea.



Usturoiul

Consumul de usturoi în alimentație creşte cantitatea de bacterii benefice, care susțin sistemul imunitar. De asemenea, usturoiul ajută la eliminarea paraziţilor din organism, cum ar fi viermii.



Fructele de mare şi peştele

Peştele şi fructele de mare conțin o cantitate mare de zinc si fosfor, precum și acizi grași nesaturați care întăresc sistemul imunitar şi restabilesc puterea şi energia. De asemenea, aceste produse îmbunătăţesc funcţionarea creierului uman.



Produsele lactate

Asiguraţi-vă că ați inclus în alimentație produsele lactate dietetice şi, dacă este posibil, zilnic consumați lapte, iaurt, lapte acru, deoarece ele conţin bacterii lactice care contribuie la digestie şi îmbunătăţesc starea generală a imunității și a organismului în ansamblu.



Mierea

Mierea din cele mai vechi timpuri a fost considerată un produs foarte folositor. Aceasta include vitamina C, mangan, precum și vitamine, care sînt absorbite foarte repede şi se combină bine cu sărurile minerale.



Citrice

Citricele trebuie să fie întotdeauna în dieta dumneavoastră, pentru că ele conţin cantităţi mari de vitamine si antioxidanți, care încetinesc procesul de îmbătrînire. Cea mai mare valoare a citricelor - conţinutul ridicat de vitamina C.