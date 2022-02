Ce spun astrele azi, 24 februarie

Berbec

Demersurile intelectuale si calatoriile sunt teme importante astazi. Este posibil sa calatoresti in scop profesional sau pentru a ajuta o ruda îndepartată. Toate acestea pot implica cheltuieli neprevazute. Ar fi bine sa-ti selectezi prioritatile si sa te pregatesti serios pentru ceea ce ai de facut astazi. Pe de alta parte, deschide-ti mentalul spre a accepta si alte variante de desfasurare a activitatilor planificate.



Taur

Discutiile legate de bani te pot pune pe gânduri. Poate fi vorba, fie despre plăți comune cu partenerul de viata sau rudele, fie despre chestiuni profesionale care implica a cheltui tu ceva bani. Bine este sa stai deoparte, in liniste, sa-ti planifici pe indelete bugetul disponibil si prioritatile. Ceea ce vei cheltui pentru bunăstarea ta sau a celor dragi iti va aduce benficii in viitor.



Gemeni

Priveste atent la relatiile parteneriale in care esti implicat. In primul rand este vorba despre relatiile profesionale, cele care iti aduc beneficii materiale. Ai putea constata ca in ultima vreme depui eforturi mari, iar plata aferenta sau recunoasterea meritelor tale din partea colegilor lasa mult de dorit. Astazi ai sanse sa vezi obiectiv cine te apreciază cu adevarat si cine doar profita de pe urma muncii si ideilor tale.



Rac

La serviciu ai multe lucru, însă sporul lasa mult de dorit. Se pare ca exista o discrepanță între ceea ce si cum doresti tu sa faci si ceea ce-ti ofera contextul acestei zile. Fii prudent si dozeaza-ti eforturile pentru ca organsimul tau are nevoie de odihna. Sanatatea este vulnerabilă, evidențiinduse- afecțiuni mai vechi sau mai noi. Evita pe cat posibil consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale.



Leu

Pentru cei dragi manifești astăzi slăbiciuni de care se poate profita din plin. Tot ce tine de segmentul sentimental are nevoie să fie restructurat, reconstruit, revigorat. Hiba este la tine si anume la felul în care îți manifești iubirea față de cei dragi si la felul in care relationezi cu generatiile mai tinere decât tine. Daca te necajesc cheltuielile comune cu aceste persoane schimba ceea ce crezi de cuviință.



Fecioara

In relatiile familiale, astazi exista tensiuni accentuate si discutii pe tonuri ridicate. Totul porneste de la bugetul disponibil pentru reparatii, pentru îmbunătățirea conditiilor in spatiul de locuit sau pentru achizitionarea unor bunuri patrimoniale. Tu ai anumite planuri domestice, in schimb membrii familiei tale vor cu totul altceva decat propui tu. Ar fi bine sa asculti si ceea ce au de zis ceilalti.



Balanta

Posibil să-ți schimbi parerea vizavi de unele rude sau prieteni din anturajul apropiat. Interesant ar fi sa urmărești de pe margine, în tăcere, ceea ce spun sau fac cei din preajma ta. Vei descoperi multe detalii ale caracterului lor. Chiar dacă îți displace ceea ce vezi sau auzi evită să formulezi concluzii, decizii sau sa-ti expui parerile in public.



Scorpion

Gândurile îți vor zbura la capitolul financiar intreaga zi. Posibil sa primesti ceva bani, bunuri sau favoruri din activitatea profesionala desfasurata la serviciu. Este nevoie sa-ti reformulezi felul de a fi, de a te raporta la munca si implicatiile ei. Temerile legate de veniturile tale sunt nefondate. Daca ai sa-ti dezvolti increderea ca Universul iti ofera tot ce ai nevoie la momentul potrivit, te vei simti mult mai bine.



Sagetator

Controleaza-ti reactiile, pentru ca este o zi in care foarte usor oscilezi in ganduri, decizii si vorbe. Esti tentat sa te implici in tot soiul de treburi, dar in special in treburile altora. Ocupa-te pe indelete de tine. Energia ta vitala este la cote joase si risti sa obosesti. Rasfata-te cu o sedinta de masaj, cu lecturi amuzante sau cu dialoguri interesante cu un prieten de nadejde.



Capricorn

O zi in care ar fi bine sa te ocupi numai de treburi usoare, de rutina. Discretia, evitarea spatiilor aglomerate si discutiile de taină cu cei dragi și de încredere îți aduc alinare, dar si informatii prețioase. Poti afla lucruri interesante despre segmentul profesional in care activezi sau despre sefi si colegi. Exista posibilitatea sa se strecoare printre randurile discutiilor de astazi si subiecte neintresante.



Varsator

Relatiile cu prietenii te pun pe gânduri, dar si relatiile cu persoanele care te sustin in plan socio-profesional. Posibil să constați ca cei care te sprijineau neconditionat pana nu demult, acum fie isi retrag sprijinul, fie te dojenesc pentru ca ar trebui sa faci lucrurile altfel. Fii prudent si tine cont de sfaturile celorlalti! Chiar daca, discutiile de astazi iti displac pe alocuri, ele contin multi sâmburi de adevar.



Pesti

Se întrezărește animație la serviciu. Atat sefii, cat si colegii au multe pretentii de la tine. Sigur ca te vei descurca onorabil cu tot se se iveste in segmentul profesional, dar nemultumirile tale profunde sunt legate de plata aferenta serviciilor pe care le prestezi tu. Provocarea zilei consta in a gasi un echilibru just intre eforturile pe care le depui la locul de munca si ceea ce obtii in urma acestor eforturi.