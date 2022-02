Tot mai mulţi moldoveni aleg să îşi păstreze economiile în bănci

Chiar dacă pandemia a afectat majoritatea sectoarelor economiei naţionale, piaţa depozitelor bancare, în ultimii ani, înregistrează o creştere constantă. În pofida faptului că au crescut unele preţuri la produse şi servicii, o bună parte dintre moldoveni reuşesc şi să mai pună bani deoparte. Datele Băncii Naţional a Moldovei (BNM) arată că rata de economisire în 2021, faţă de 2020, a crescut cu peste 12%, iar depozitele bancare au atins un nivel maxim istoric de peste 90 de miliarde de lei, relatează Mesager.







De zece ani Olga Palii îşi ţine economiile la o bancă din capitală. Femeia spune că pe lângă faptul că îi aduce un venit lunar stabil, instituţia bancară este şi o sursă sigură de păstrare a banilor.



„Chiar dacă au apărut careva modificări de comisioane, de plăţi, mică sau mare e suma, indiferent de care o fi, decât să o ţii acasă sub pernă, e mai bine aşa”, spune Olga Palii, locuitoare a municipiului Chişinău.



Părerile oamenilor cu care am discutat sunt împărţite în ceea ce priveşte depunerea economiilor în bănci.



„Aş vrea să depun, dar e prea mic procentul şi atunci îi păstrez acasă”.



„Nu-mi ajung. Da pentru ce îmi trebuie mie? Eu trăiesc cu ziua de azi”.



„Părinţii au decis că ar fi bine să facem un depozit în bancă ca să am strâns măcar pentru nuntă şi casă”, spun oamenii.



Totodată, sunt moldoveni care spun că nu au depozite, dar au credite luate de la bănci.



„Ca să mişcăm economia ţării trebuie să luam şi credite şi să ne folosim de ele. O lume întreagă lucrează pe credite şi au succes. Am 750 de mii luate în credite din bancă. Dezvoltăm afacerea”, menţionează un bărbat.



Potrivit ultimelor sondaje, sectorul bancar din ţară se bucură tot mai mult de interesul moldovenilor, care doresc fie să ia credite, fie să depună economiile în bănci.



„Interesul acesta este cauzat şi de o stabilitate a sistemului. Încrederea a revenit în timp şi ea este constantă. Din 2016 este o creştere constantă obţinută pe piaţa depozitelor bancare”, declară Alexandru Savva, expert economic.



În 2021, volumul total al depozitelor a înregistrat o creştere cu aproape 12% şi a atins cifra de 90 miliarde de lei, dintre care peste 51 de miliarde sunt în monedă naţională, iar aproape 39 de miliarde - în valută străină.