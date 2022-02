Ce spun astrele azi, 23 februarie

Berbec

O zi numai buna pentru a cere acel sprijin pe care pana acum te-ai sfiit sa-l ceri. De fapt, e posibil sa primesti si daruri la care nu te astepti sau sa ti se deschida niste usi care-ti usureaza munca si viata. E o zi e beneficiilor primite si a generozitatii manifestate de cei din jur, in semn de recunostinta pentru ce reprezinti pentru ei.



Taur

Luna sta si astazi in Scorpion, in zona relatiilor, parteneriatelor si imaginii sociale. E posibil ca astazi sa ti clarifice si reveleze calea de urmat si solutiile de aplicat pentru a trece o relatie de cuplu la nivelul urmator sau pentru a imbunatati un parteneriat profesional. Totul este sa faci alegerile care te aduc cel mai aproape de inima ta si sa eviti analizele si judecatile.



Gemeni

Pentru tine poate fi o zi fructuoasa in ce priveste proiectele profesionale si sarcinile pe care ti-ai propus sa le duci la bun sfarsit. Pentru asta, e nevoie sa te ocupi de toate pe rand, concentrandu-te pe prioritati si folosind cat mai inteligent resursele de care dispui. In acelasi timp, tine cont de sfaturile celor dragi si lasa-i sa te sprijine.



Rac

Luna in Scorpion activeaza astazi zona creativitatii, iubirii si pasiunii. Iti vin idei inspirate, gasesti calea catre inima cuiva drag sau pur si simplu ti se pare mai usor sa comunici cu cei din jur. In orice caz, desi contextul astral e destul de agitat si genereaza experiente neobisnuite, neprevazute sau dificile, astazi reusesti sa vezi lucrurile mai in profunzime si sa patrunzi o logica a acestora, cu mai multa incredere si optimism, dincolo de drama si credinte limitative.



Leu

Spatiul de siguranta si sprijin iti este creat astazi de catre familie. Ai nevoie de un repaus, ai nevoie sa te simti ingrijit si protejat, poate chiar scutit de unele sarcini si cheltuieli. Nu te mira daca primesti astazi mai mult decat ai cerut si mai mult decat te-ai fi asteptat. Fii gata sa deschizi bratele si mai ales mintea, pentru a permite sa vina spre tine toate binecuvantarile care-ti sunt pregatite si pe care la un anumit nivel le-ai chemat in viata ta.



Fecioara

Discretia, comunicarea empatica si ascultarea atenta la tot ce e in jur te sprijina astazi sa creezi conexiuni profunde si valoroase cu cei din jur. Se pare ca se vor naste idei pretioase si vor iesi la suprafata revelatii care sunt precum o gura de aer proaspat in tumultul emotional al acestei perioade. Ai incredere in intuitia ta si ramai concentrat pe ceea ce e cu adevarat important acum.



Balanta

Nu e cea mai usoara perioada pentru tine, toate par sa se clatine in interiorul si in jurul tau, dar ceea ce conteaza este ca motivatia de a schimba ceva si a te misca inainte este din ce in ce mai puternica. Ai grija, totusi, sa eviti sa pui presiune pe ceilalti sau sa incerci sa le controlezi si ordonezi vietile. In alta ordine de idei, Luna in Scorpion iti aduce astazi sanse de prosperitate si noroc in demersurile financiare.



Scorpion

Luna prezenta in semnul tau solar te face mult mai atent la ce simti, ce ai nevoie, ce e important acum sa fii si sa faci. E o zi cu multe trairi profunde, cu revelatii si viziuni care mai de care mai indraznete. Si tot ce traiesti e ca o lumina noua, intr- o perioada de framantare si instabilitate asa cum este aceasta.



Sagetator

Asteapta-te la revelatii minunate, daruri de natura spirituala, sprijin discret de la persoane care cred in tine, precum si informatii cu iz de secret, care ajung la tine. In orice caz, discretia este cheia succesului, pentru tine, astazi. Observa ce se intampla in jur, intervenind doar cand simti cu adevarat ca e momentul potrivit.



Capricorn

Punctul forte, in aceasta perioada a vietii tale, sunt prietenii, cunostintele, anturajul. Izolarea ar trebui evitata pe cat posibil, chiar daca e tentanta, avand in vedere starile si situatiile tensionate prin care probabil treci. Exista oameni in jurul tau, care te pot inspira, sprijini si iti pot contribui in diverse moduri, asa ca fii deschis.



Varsator

Pentru tine, aceasta zi poate insemna reamintirea si recunoasterea puterii si autoritatii personale. Desi evenimentele din ultima vreme e posibil sa te fi fragilizat emotional, astazi se pare ca te repui pe linie si devii determinat sa treci prin toate cu mai multa incredere si curaj. E un moment cheie, in care poti realiza si ce e nevoie sa lasi in urma, pentru a-ti netezi drumul, mai ales in cariera.



Pesti

Astazi e necesar sa privesti in zare, sa capeti o viziune noua asupra ta si a asupra vietii. Luna in Scorpion iti stimuleaza intuitia si chiar clarviziunea, asa ca ai incredere in flash-urile interioare daca apar, si in ceea ce primesti ca raspuns la intrebarile pe care le adresezi. In alta ordine de idei, este o zi excelenta pentru informare, documentare, demersuri juridice sau calatorii.