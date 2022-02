Natasha Bassett, în vârstă de 27 de ani, a fost surprinsă coborând din avionul privat al magnatului Elon Musk, 50 de ani, după ce aparatul de zbor a aterizat în Los Angeles, joia trecută. Presa americană, citată de Daily Mail, pretinde că frumoasa actrița din Australia e noua iubită a proprietarului Tesla.



Actrița australiană a crescut în Sydney și s-a mutat la New York în 2019 pentru a urma o școală de teatru. A început să joace de la vârsta de 14 ani, după ce a obținut un rol principal în „Romeo și Julieta”, la Teatrul Australian pentru Tineri.



De atunci, Natasha Bassett a apărut în mai multe seriale TV, inclusiv în filmul „Hail! Caesar” (2016), în care au mai jucat pe George Clooney și Scarlett Johansson. De asemenea, a interpretat-o pe Britney Spears în filmul biografic „Britney Ever After” (2017).



Frumoasa actriță este în distribuția unui nou nou film biografic despre Elvis Presley, unde o joacă pe prima iubită a lui Elvis Presley, Dixie Locke. Filmul urmează să fie lansat pe 24 iunie.



Miliardarul Elon Musk, care are o avere de 233,6 miliarde dolari potrivit ultimului Top Forbes, s-a despărțit în urmă cu câteva luni de interpreta canadiană Grimes, după trei ani de relație. Cei doi au fiu de un an, pe X AE A-XII Musk.