Ce să mănînci ca să fii nu doar sănătoasă, ci și frumoasă

Cunoaștem cu toții vechea axiomă "frumusețea începe din interior", iar în cazul pielii, acest lucru este 100% adevărat. Ceea ce mîncăm are un efect direct asupra aspectului ei.



O dietă sănătoasă plină de grăsimi sănătoase, antioxidanți, vitamina C, colagen și aminoacizi elimină necesitatea utilizării unui highlighter. Iată șase superalimente pline cu substanțe nutritive care șterg de pe față oboseala, edemele și ridurile, relatează Noi.md .



AVOCADO

Cu toții știm despre proprietățile benefice ale avocado. Abundența acizilor grași poli și mononesaturați (cum ar fi omega-9) menține pielea suplă și radiantă, ajută la regenerarea celulelor deteriorate ale pielii, reduce roșeața și iritarea. Omega-9, în special, menține stratul epidural (superior) hidratat, iar acest lucru, la rîndul său, contribuie la menținerea unui aspect luminos al pielii. Avocado este, de asemenea, bogat în carotenoizi antioxidanți, care rețin apa în piele și, în același timp, luptă împotriva radicalilor liberi - principalii vinovați ai îmbătrînirii.



SOMONUL

Peștele gras, în general, și somonul, în particular, este bogat în omega-3, o altă grăsime bună care face minuni cu pielea noastră. Acizii grași polinesaturați protejează pielea de influența soarelui, ajută la repararea pielii deja afectate și mențin membranele celulare sănătoase și hidratate prin eliminarea toxinelor.



AFINELE

Antioxidanții neutralizează radicalii liberi, iar cel mai simplu mod de a-i obține este să adăugați în alimentația dumneavoastră afine. Pomușoarele sînt, de asemenea, bogate în vitamina A, care ajută la normalizarea nivelului de grăsime din piele și este foarte utilă pentru curățarea naturală a pielii, în special a celei predispuse la acnee.

BULIONULDE OASE

Bulionul de oase este un depozit de colagen, minerale, de exemplu, calciu și magneziu și aminoacizi. Cînd oasele sînt fierte la foc mic timp de cîteva ore, colagenul din interiorul lor se transformă în gelatină, care, atunci cînd ajunge în organism, menține pielea netedă și elastică. Gelatina din bulionul de oase ajută, de asemenea, la calmarea tractului digestiv, ceea ce poate ajuta la reducerea inflamației — un alt factor al îmbătrînirii.



LĂMÎIA

Lămîia este incredibil de utilă pentru piele nu numai pentru că conține vitamina C, care poate neutraliza radicalii liberi și ne ajută la producerea colagenului și elastinei (care leagă celulele pielii împreună, conferindu-i elasticitate, tinerețe). În plus, mineralele conținute în ea ajută la alcalinizarea sîngelui și la echilibrarea pH-ului organismului (care în majoritatea organismelor este prea acid din cauza consumului excesiv de alimente precum cafea, alcool și alimente procesate). Cînd nivelul pH-ului organismului scapă de sub control, pielea devine hipersensibilă, uscată și predispusă la iritații, de aceea menținerea unui echilibru optim al pH-ului este un factor cheie.



TURMERICUL

Turmericul are proprietăți antiinflamatorii. Pe termen scurt, el luptă cu edemele și oboseala pielii, pe termen lung - cu ridurile și îmbătrînirea generală. Consumul de turmeric uscat sau proaspăt ameliorează și problemele inflamatorii mai grave ale pielii, cum ar fi eczema și rozaceea.