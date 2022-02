Ce spun astrele azi, 21 februarie

BERBEC

Ceata s-a ridicat si esti pregatit de decolare. Starea de visare pe care ai experimentat-o a fost draguta, dar acum este timpul sa te misti din nou. Foloseste tot ce ai invatat in aceasta procesare interna din Mercur retrograd si pune la buna folosinta in lumea practica. Incearca sa nu te lasi prins in focurile conversatiilor care nu au de-a face cu tine. Simte-te liber sa incepi ceva nou.



TAUR

Spiritul tau aventuros tanjeste sa iasa si sa vada lumea. Te poti simti mai curajos decat de obicei si partea salbatica si independenta din tine nu se teme sa se arunce inainte. In circumstante normale, nu ai dori sa te avanti departe de casa fara compania cuiva, dar intr-o zi ca asta, doar ai nevoie de tine si de o pereche buna de incaltari. Simte-te liber sa fii putin egoist despre ce vrei sa faci cum. Prioritatea numarul unu este sa te simti bine. Lasa-i si pe altii sa se tina dupa tine daca doresc.



GEMENI

Desi ai dori sa aduci lucrurile cu picioarele pe pamant ca sa planifici, organizezi si rearanjezi, s-ar parea ca nu este cel mai indicat mod de actiune pentru azi. mentine totul usor si inaltator. Vei vedea ca totul se aseaza la locul sau asa cum ai nevoie. Ai incredere in altii. Realizeaza ca unele din cele mai bune experiente pe care le-ai avut in viata ta au fost cele spontane. Pune deoparte lista cu ce ti-ai propus sa faci si lasa-te surprins de viata.



RAC

Foloseste aceasta zi ca sa te luminezi si nu mai fii asa de preocupat de aspectele intense, adanci si emotionale ale vietii. Este o zi in care sa le pui deoparte si sa iti amintesti ca scopul nostru aici pe pamant este sa fim fericiti. Poate ca te gasesti prins in discutii aprinse cu oamenii exact despre ce e de fapt fericirea. Dezbaterile ce rezulta iti fac placere si vei putea participa cu propriile povesti si note comparative cu altii, ca sa vezi exact ce cauti in viata si cum sa planifici ca sa ajungi acolo.



LEU

Exista o conexiune mai puternica cu visele si fanteziile azi, dar poti avea nevoie sa iti ajustezi modul de gandire ca sa fii in acord cu ele. Alege un drum care implica cativa pasi pe partea mai insorita a strazii ; vezi lucrurile intr-o lumina pozitiva in loc sa iti mentii tot focusul pe partea ingrijoratoare a fiecarei situatii. Comunica-ti gandurile altora si gandeste-te cum ai putea promova armonia in cercul tau.



FECIOARA

Ai putea simti un conflict intern dificil bazat pe faptul ca stii ca sunt lucruri de facut si responsabilitati de asumat, dar in acelasi timp nu vrei sa le faci. Mai degraba ai petrece ziua uitand de datoriile tale si doar distrandu-te. Orice decizi sa faci, comite-te sa faci si nu regreta ca nu faci ceea ce alegi sa nu faci. Nu strica starea buna a ceea ce este.



BALANTA

Este o zi buna sa te afirmi drepti si cu picioarele pe pamant in fata oamenilor. Probabil ca ai membri de familie sau prieteni care au fost cu atitudine cam impunatoare in ultimul timp. Poate ca au asteptat prea multe de la tine, chiar daca iti pasa de ei. Ai nevoie sa iti setezi unele granite. Ia-ti timp pentru tine acum. Nu te simti vinovat pentru asta. Este important sa iti reincarci bateriile si sa te mentii in buna stare de functionare.



SCORPION

Cata agitatie se anunta pentru tine azi ! Esti in dispozitia activa de a-ti stabili pasii si un program clar ca sa ajungi unde doresti. Pofta de a fi in miscare este aproape coplesitoare, doar ca nu stii exact unde vrei sa ajungi pentru ca ai mai multe directii imbietoare. Mai asteapta o saptamana. Planurile iti vor fi clare pana atunci.



SAGETATOR

Ai putea avea in preajma azi oameni interesanti si plini de entuziasm. Vei tanji dupa compania celor ce te inspira. Nu mai vrei sa stai alaturi de prieteni sau membri de familie care te trag in jos ca stare emotionala si vibratie. Permite-ti sa cauti medii in care oamenii creativi se aduna. Iti face bine sa vezi oameni de un nivel aspirational pentru tine.



CAPRICORN

Ziua de azi se anunta a fi o surpriza placuta pentru tine. Cauti dovezi ca esti pe drumul bun spre departamentul romantic al vietii tale chiar daca esti deja pe drumul bun. Iti doresti sa scapi de norul innegurat si neclar ce a fost peste tine in ultimele saptamani. Sa stii ca zile optimiste te asteapta deci moralul este in crestere. Bucura-te de noua dispozitie senina si insorita.



VARSATOR

Poate ca esti frustrat de cei care au atitudini pompoase si minti infatuate. Poate ca esti doar gelos pe alti oameni care primesc o atentie pe care simti ca o meriti si tu. Daca simti ca acesta este cazul tau, afirma-te. Realizeaza ca este perfect in regula sa te ridici si sa canti din propriul tau instrument. Ai tot dreptul sa te simti mandru/mandra de cine esti si sa lasi lumea sa stie ca ai multe de impartasit.



PESTI

Sunt mari sanse sa te bucuri din plin de ziua de azi. Ai facut multe schimbari in ultimul timp si simti nevoia de reasigurari ceea ce iti va aduce ziua. Poate te-ai temut sa nu iti pierzi unii prieteni sau chiar pe tine insuti in aceste schimbari. Poate te-ai temut ca partenerul nu va fi in stare sa te inteleaga. Dar azi ai stralucire si esti plin de speranta pentru maine. Cine ar putea sa reziste unui spirit asa de iubitor si luminos?