6 sfaturi pentru a preveni pierderea memoriei

Cu vîrsta, memoria slăbește și ne pomenit într-o mulțime de situații incomode. Faceți acești pași și veți ține minte cele mai mici detalii din viață.



De îndată ce ajungem la o anumită vîrstă, ne străduim să ne amintim numele, unde am lăsat cheile, de ce am intrat în această cameră și o mulțime de alte exemple neplăcute.



După cum a spus comediantul: "Mai întîi uiți numele, apoi fețele, apoi uiți să închei fermoarul, iar apoi și să-l deschei".



Vești bune? Știința a demonstrat că putem trăi bine la bătrînețe cu amintiri intacte, gîndind clar și limpede.



6 Sfaturi pentru menținerea memoriei optime



Alimente întregi



Consumați legume proaspete, boboase, fructe, semințe și nuci. Adăugați mai multe proteine și reduceți consumul de carbohidrați. Aceasta este o dietă care oferă o cantitate mare de protecție antioxidantă.



Renunțarea la zahăr



Zaharul stoarce la propriu creierul.



Grăsimile trans



Grăsimile trans comprimă creierul, la fel ca zahărul. Grăsimile trans, cum ar fi alimentele prăjite, fast-food-ul, margarina, prăjiturile, biscuiții și chipsurile, de asemenea, sînt o sursă toxică.



Grasimile trans sînt uleiurile umplute cu hidrogen pentru a prelungi termenul de valabilitate. Dacă vedeți cuvântul "hidrogenat" pe ambalajul unui produs alimentar, puneți-l înapoi pe raft.



Vitaminele din grupul B



Vitaminele din grupul B reduc inflamația, ajutînd la crearea unei minți concentrate și curate. Asigurați-vă că aveți suficientă vitamină B12, acid folic și vitamina B6 sau, în mod ideal, consumați vitamina B în complex.



Acizii grași Omega-3



Consumați zilnic un număr mare de alimente care conțin acizi grași omega-3, cum ar fi somonul, sardina, uleiul de in, nucile, carnea crescută pe pășune, ouăle îmbogățite cu omega, orezul sălbatic și/sau suplimentele de ulei de pește. Grăsimile Omega-3 reduc inflamația generală, iar acizii grași ajută la dezvoltarea creierului și a proceselor cognitive.



Faceți sport



Influența sportului (inclusiv formarea de forță) asupra funcției cognitive generale este semnificativă.



Urmarea tuturor acestor pași în stilul nostru de viață vă va ajuta să vă bucurați de o viață lungă, sănătoasă și energică, cu o memorie stabilă.



Totuși merită să ținem minte …