Ce spun astrele azi, 19 februarie

Berbec

Toate bune si frumoase la sfarsitul acestei saptamani, pana la capitolul relatii parteneriale si bani, bunuri comune cu partenerul de viata si colaboratorii. Se pare ca ai cheltuit mult fie pe instruirea ta profesionala, pentru imaginea ta personala, fie pentru a sprijini cumva material locul de munca in care activezi sau iti doresti sa activezi. Mentalul este confuz si exista posibilitatea sa intri in polemici fara rost. Accepta si opiniie sau sfaturile altora!



Taur

Ar fi bine sa te odihnesti pe indelete in zilele acestui weekend. Energia vitala este fluctuanta si astfel risti sa gafezi serios daca te implici in activitati care necesita efort fizic si mental prelungit. Se pot accentua neplaceri specifice aparatului renal si segmentelor gatului. Vorbeste putin, strictul necesar si tine cont de sfaturile altora. Unii chiar vor dori sa te ajute in rezolvarea chestiunilor tale personale si ar trebui sa profiti, politicos, de acest lucru.



Gemeni

Orientează-ți eforturile spre activitati recreative, distreaza-te, râzi cu poftă la cele mai mici glume ale celorlalti si pur simplu impune-ti sa fii vesel si sa-ti cultivi umorul. Sigur ca exista tesiuni in relatiile cu ceilalti si primesti multe si marunte provocari, insa ia partea buna a lucrurilor si invata ceva din fiecare experienta ivita la finalul acestei saptamani. Este vremea sa-ti remodelezi personalitatea si sa te iei mai putin in serios.



Rac

Relatiile familiale, ambientul casei, întâlnirea cu neamurile dragi sunt teme importante in aceasta perioada si ar fi bine sa te orientezi mai mult spre aceste segmente de viata. Chiar daca exista animozitati intre tine si cei dragi, acum ai posibilitatea sa le atenuezi si sa dezvolti partile bune ale oricărei relatii sau situatii familiale. Ingrijeste-ti sanatatea si fii prudent si la relatiile profesionale care, incet dar sigur se deriorează.



Leu

Weekend-ul acesta foloseste-l pentru a fi alaturi de cei dragi. Unii membrii ai familiei iti pot face tot soiul de reproșuri. Una din cauzele disputelor cu ceilalti se datoreaza faptului ca sanatatea ta este precară si tu faci prea putine pentru a remedia acest lucru. O alta cauza este neglijarea indatoririlor domestice in favoarea responsabilitatilor profesionale. De retinut ca toate acestea sunt fondate si este bine sa le ai in vedere.



Fecioara

La finalul acestei saptamani îți poti permite niscai cumparaturi dorite sau planificate demult. Mai mult este vorba despre capricii alese in graba, decat de niste lucruri necesare tie in acest moment. Gandeste-te sa faci economii si sa folosesti, in limita posibilului, tot ce detii in prezent. Duminica, relaxeaza-te impreuna cu prietenii sau rudele dragi. Printre discutii banale si activitati distractive ai sa afli informatii pretioase.



Balanta

Sunt zile bune pentru a te ocupa numai de tine si planurile tale personale la sfarsitul acestei saptamani. Largeste-ti orizontul si depaseste-ti lentoarea, atasamentul de relatiile si situatiile cunoscute. Te asteapta o multime de experiente interesante, care pe langa dezvoltare personala iti vor aduce si prieteni noi. Chiar daca, starile tale de spirit sunt fluctuante, cu putin efort si bunavointa vei reusi sa te echilibrezi foarte bine.



Scorpion

In zilele acestui weekend este posibil sa te confunti cu ceva probleme de sanatate, dar si cu o mare dorinta de izolare. Îngrijindu-te atent te vei simti foarte bine. Pe de altă parte, ar trebui sa te ocupi de treburi usoare, sa te odihnesti ceva mai mult si sa te înconjori numai de persoane armonioase și de încredere. Gândurile îți vor fi atrase de conversatiile avute cu cineva din anturajul apropiat, fie pe tema educatiei tale, fie pe tema relatiilor de prietenie vechi.



Sagetator

Multa lume îți dorește prezenta, sfaturile sau măcar povestirile, la finalul acestei saptamani. Chiar si tu poti fi uimit cat de frumos vorbesti, cat de bine ii poti sfatui pe altii sau cu cata usurinta prezinti subiecte de larg interes. Totusi, fii prudent si vorbeste doar la cererea expresă a celorlalti sau ofera sfaturi si îndemnuri numai daca simți cu adevărat că poti face asta fără a astepta vreo rasplată. Odihneste-te mai mult!



Capricorn

Vor apărea oportunitati interesante de a te implica in activitati profesionale de anvergură. Cineva din anturajul socio-profesional îți poate propune o colaborare sau iti poate oferi informatii despre un nou domeniu in care ai putea sa-ti valorifici, atat cumulul de educatie, cat si talentele native. Lasa combativitatea deoparte si ia aminte le ceea ce iti spun ceilalti. Chiar si vizionarea unui film, a unei emisiuni oarecare iti vor fi surse de inspiratie.



Varsator

Finalul acestei saptamani este favorabil activitatilor care-ti bucura sufletul, cum ar fi invatarea unor subiecte noi despre domeniul sanatatii, despre organizarea eficienta a muncii, atat acasa, cat si in segmentul profesional. De asemenea, gandeste-te la o vacanta alaturi de cei dragi. Pe de alta parte, discutiile in grup, dar un grup elevat, cu care esti pe aceeasi lungime de unda te vor ajuta să-ți fixezi unele concepții bune despre lume și viață.



Pesti

Sambata este potrivit sa-ti revizuiesti bugetul de venituri si cheltuieli si sa-ti organizezi platile pe care le ai de facut pe facuturi, taxe, altele personale sau ale celor dragi. Posibil sa primesti bani, bunuri sau favoruri de la locul de munca sau o ruda apropiata se te finanteze bine. Duminica ar fi bine sa te relaxezi, sa visezi la o vacanta pe meleaguri indepartate sau sa te orientezi spre a te pregati, a invata ceva necesar in segmentul profesional.