Jumătate din raioanele din R.Moldova au trecut din cod roșu în portocaliu

Jumătate din raioanele țării au fost scoase din pragul de alertă roșu și au fost plasate în sub cod portocaliu de incidență a numărul de cazuri de infectare cu COVID-19. Despre aceasta a anunțat premierul Natalia Gavrilița în debutul ședinței de Guvern, transmite IPN.



„Dacă acest trend de scădere va continua și vom avea un număr mai mic de cazuri, atunci am putea reveni la o situație normală. Deja jumătate din raioane au trecut din cod roșu în portocaliu. Sperăm foarte mult în primăvară să avem deja cod verde pe țară și să putem reveni la un ritm de viață normală”, a declarat șefa executivului.



Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, 18 unități teritoriale rămân sub cod roșu. Printre acestea se numără municipiile Chișinău și Bălți, UTA Găgăuzia, regiunea transnistreană, dar și 14 raioane. 18 raioane sunt sub cod portocaliu.



Începând cu 16 februarie s-a revenit la măsurile diferențiate de protecție, în funcție de pragul de alertă din fiecare localitate.



De la începutul pandemiei, în țară au fost fixate peste 488 de mii de cazuri de COVID-19. Incidența în ultimele șapte zile a constituit 451 de cazuri la o populație de 100 de mii de oameni, în scădere cu 40,2% comparativ cu săptămâna precedentă.