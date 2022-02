5 modalități simple de să bei mai multă apă

Știi cît de important este să bei suficient de multă apa zilnic pentru a te menține sănătos și în formă.



Și, cu cît te străduiești mai mult, cu atăt parcă îți este mai greu să reușești să bei. Potrivit statisticilor din Statele Unite, 43% dintre adulți beau mai puțin de patru pahare de apă.



Hidratarea este esențială pentru detoxifierea organismului, pentru menținerea unui nivel înalt al energiei și pentru a întari sistemul imunitar.



Iată 5 modalități simple care te vor ajuta să bei mai multă apă în fiecare zi



1. Bea apă la prima oră dimineață



Imediat ce te trezesti bea un pahar cu apa. Pune-ti de cu seara, pe noptiera, paharul si cum te trezesti, il bei. Tine tot timpul la indemana un pahar cu apa si bea din el de cate ori il vezi.



2. Schimbă aroma cu fructe



Daca vrei sa-i imbogatesti gustul, adauga fructe si chiar legume in paharul cu apa. Pepene, ananas, fructe de padure, citrice, castravete sau menta. Combinatia zmeura cu lime este delicioasa.



3. Cumpără-ți o carafă sau un alt recipient interesant



Daca o haina noua te face sa te simti mai energic si mai increzator, fa asta si cu recipientul in care îți tii apa. De exemplu, pentru sala, ia-ti un recipient trendy care sa te faca sa te simti bine. Pentru acasa poti lua cea mai interesanta carafa pe care ai vazut-o la magazin.



4. Urmărește-ți progresul



Este important sa incepi sa bei mai multa apa, dar este si mai important sa si reusesti asta pentru cat mai mult timp. Asa ca, pana bautul apei se va transforma intr-un obicei la care cu greu vei mai renunta, urmareste-ti progresul si incurajeaza-te pe tot parcursul acestei etape.



5. Încheie-ți ziua cu o cană de ceai



Chiar daca apa insasi este un adevarat elixir, hidratarea cu un ceai ce plante are si beneficii suplimentare. Stoarce putina lamaie in apa fierbinte si vei putea sa-ti stimulezi sistemul imunitar. Mai mult, vei reusi sa-ti tii kilogramele sub control si sa elimini toxinele din organism.



