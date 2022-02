Ce spun astrele azi, 17 februarie

Berbec

Ti-ai propus sa rezolvi multe sarcini de lucru la serviciu, însă elanul lasă de dorit. In prima parte a zilei sunt șanse bune de a duce la bun sfârșit ce ti-ai propus. Insă, dupa orele amiezii, energia vitală fluctuează. Se recomanda prudenta si dozarea eforturilor. La nevoie roaga un coleg de incredere sa te ajute. Evita pe cat posibil consultatiile si analizele medicale, pentru ca rezultatele pot fi eronate.



Taur

Segmentul amoros este sensibil astazi, astfel ca pot apărea, de la teme banale, discutii aprinse si chiar se pot declanșa conflicte lungi. Mărul discordiei este reprezentat de banii si bunurile administrate si folosite in comun cu altii. Cei dragi doresc, în taină, sa profite cat mai mult de pe urma veniturilor sau moștenirilor tale. Cum se descurcă peștele în apă, așa ar trebui sa procedezi si tu cu ceilalti deocamdată.



Gemeni

Foarte animate sunt relatiile cu membrii familiei. Astazi ție îțti stă în puteri să aplanezi orice disensiune si se readuci linsitea si armonia in casa. Controleaza-ti reactiile, fii rabdator cu ceilalti, pentru ca acestia nu pot tine pasul cu tine nici mental, nici ca viteaza de reactie fizica. Si tu si ceilalti aveti intentii bune unii fata de altii, doar ca metodele si mijloacele folosite sunt nepotrivite.



Rac

Multa lume doreste sa vorbeasca astazi cu tine. In prima parte a zilei esti comunicativ, deschis la nevoile celorlalti, insa probabil ca atat energia altora care vine spre tine, cat si eforturile mentale pe care esti nevoit sa le faci pentru a dialoga cu ei, te vor obosi destul demult spre amiaza. Pe cat posibil selectează-ți anturajul si vorbeste strictul necesar. Seara iti aduce alinare alaturi de cei dragi.



Leu

Cultiva gandirea pozitiva si mai ales obisnuieste-te sa transimiti gânduri bune, atat celor cu care vii in contact, cat si aspectelor materiale cotidiene. Posibil ca predominanta zilei sa fie segmentul financiar si neplacerile sale. Totusi, daca privesti atent la bugetul disponibil, apoi la nevoile tale reale, apoi la ajutorul material de care beneficiezi din partea altora vei constata ca de fapt este in regula.



Fecioara

Este o zi in care poti face multe planuri de viitor. Chiar daca, la nivel fizic simti o usoara oboseala, dozandu-ti eforturile si orientandu-te numai spre nevoile tale reale vei reusi sa creionezi directii personale si profesionale noi si de mare anvergura. Iti vei reaminti de scopurile propuse cu cateva luni in urma, bine fiind sa analizezi punctele slabe si pe cele tari ale realizarilor actuale.



Balanta

Sunt posibile stari interioare fluctuante, fapt pentru care îți este greu să socializezi, sa te implici in activitati diverse sau sa depui eforturi fizice mari. Alege-ti treburi usoare, de rutină și, daca totusi trebuie sa rezolvi ceva care te solicita mult, roagă pe cineva apropiat sa te ajute. Rezerva-ti momente pentru relaxare, somn, insa gandeste-te si la un plan de actiuni pentru imbunatatirea sanatatii.



Scorpion

Prietenii te caută astăzi din varii motive. Unii vor dori să-ți povestească ultimele lor isprăvi, alții vor avea nevoie de sfaturi si indemnuri din partea ta, iar altii pur si simplu vor dori sa flecărească cu tine pe teme banale. Oricât de tentant ar fi să-ți etalezi întelepciunea, este bine sa-ti dozezi comentariile la strictul necesar. In subsidiar, multe persoane care roiesc astazi in preajma ta vor să-ți afle intențiile și planurile.



Sagetator

Vei fi nevoit să rezolvi sarcini de lucru primite, in regim de urgență, direct de la șefi. Tensiunea in plan profesional este mare si pare ca lucrurile sunt scăpate de sub control. Fereste-te de a riposta in graba, fara sa vezi atent despre ce este vorba. Ai incredere ca te vei descurca foarte bine, indiferent ce anume ti se cere sa faci. Dupa-amiază, relaxează-te în sânul familiei.



Capricorn

Esti filozoful Zodiacului astazi, orientat spre domenii spirituale, spre rafinarea sufletului si mentalului. Minunat este ca vei gasi persoane cu care poti dezbate mult si bine astfel de subiecte. Chiar poate apărea oportunitatea de a te implica în cursuri si seminarii pe termen lung. Relatiile cu străinătatea, călătoriile îndepărtate sunt alte aspecte importante de luat în calcul.



Varsator

Te preocupă aspectele materiale ale traiului cotidian. La prima vedere pot apărea temeri diverse, insa mai întâi analizează atent ce nevoi ai tu, ce nevoi au cei dragi si ce posibilitati financiare ai la dispoziție deocamdată. Orientează-te să achiti facturi, taxe, datorii banesti sau, in functie de situatie, colaboreaza cu institutiile financiare pentru a afla noutati finaciare sau posibilitati de dezvoltare in afaceri.



Pesti

In relatiile parteneriale apar schimbari. In cazul relatiei cu partenerul de viata, acesta va dori ca de acum inainte să-ți asumi ceva mai multe responsabilități ale vieții in doi. In relatiile profesionale se vor rediscuta activitatile sau proiectele comune, evidențiindu-se aspectele care funcționează defectuos si ce anume s-a realizat partial sau deloc. Fii prudent, pentru ca spiritele se pot încinge de la banalități.