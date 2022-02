Târg de caritate la Soroca: Zeci de familii au donat haine şi încălţăminte

Cincizeci de familii din raionul Soroca au donat haine şi încălţăminte persoanelor nevoiaşe. Acţiunea a avut loc în cadrul Campaniei „Dăruieşte cu Căldură” care a fost organizată de către Direcţia Învăţământ şi Consiliu raional al Părinţilor. Campania de caritate este la prima ediţie, însă organizatorii spun că va deveni una tradiţională, relatează Mesager.







„Am adunat haine pentru copii. Am venit cu fiica, de la şcoală, am strâns haine şi am adus ca să îi bucurăm pe cei mai săraci”.



„Am venit să le aducem bucurii la copiii din Soroca şi din toate satele din împrejurime, care nu au posibilitatea de a-şi cumpăra”.



„Am venit cu nişte dulciuri pentru copilaşi, să îi îndulcim un pic. Este un început bun, un târg bun şi înseamnă că o să îl mai repetăm”, spun oamenii.



Fiecare persoană nevoiaşă care a vizitat târgul de haine, oferite gratuit, spune că a găsit câte ceva pe placul său.



„Am adus nişte hăinuţe pentru fetiţe şi în schimb am găsit câte ceva pentru băieţeii mei”.



„Am venit la acest târg de caritate ca să caut nişte hăinuţe pentru copii, pentru o fetiţă şi doi băieţei care îi am acasă”.



„Am venit la târg pentru nepoţei, ca să aleg nişte hăinuţe, să îi pot duce la grădiniţă, la şcoală şi le mulţumesc oamenilor care au grijă de oameni nevoiaşi”, declară beneficiarii campaniei.



Potrivit autorităţilor locale, iniţiativa de lansare a Campaniei caritabile „Dăruieşte cu Căldură” aparţine unei mame din satul Nimereuca, care a spus că are mai multe haine pe care ar vrea să le doneze.



„Partea noastră a fost de organizare. Am făcut demersuri către autorităţi să permită. Mă bucur că oamenii dezvoltă o atitudine grijulie faţă de lucru şi trebuie să încurajăm ca să dea o viaţă nouă hăinuţelor, încălţămintei”, a declarat Angela Muşenco, şefa Direcţiei Învăţământ Soroca.



Următoarea ediţie a campaniei de caritate urmează a fi organizată în preajma sărbătorilor pascale.