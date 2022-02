Australia a inclus urșii koala în lista animalelor în pericol de dispariție. Aceștia ar putea dispărea în următorii 30 de ani

Australia a adăugat ursul koala pe lista animalelor în pericol de dispariție pe coasta sa estică, după o scădere dramatică a populației acestor animale, relatează BBC, notează Digi24.



Guvernul federal australian a anunțat că include ursul koala pe lista animalelor în pericol de dispariție în statele Queensland, New South Wales și teritoriul capitalei australiene. Autoritățile australiene au fost îndemnate, anterior, să acționeze mai mult pentru a proteja specia de schimbările climatice dar și dispariție graduală a habitatului său.



„Listarea dă prioritatea conservării acestei specii”, a spus ministra mediului din Australia, Sussan Ley, vineri.



Ea a spus și că autoritățile pregătesc un plan de regenerare, iar planurile de dezvoltare a terenurilor vor fi evaluate și pentru impactul pe care îl au asupra speciei.



Anul trecut, o investigație din statul New South Wales a concluzionat că urșii koala vor dispărea până în 2050, dacă nu se acționează ferm.



Se estimează că incendiile de pădure din 2019 și 2020 au ucis 5 000 de urși koala și au afectat 24% din habitatele din New South Wales.



„Urșii koala au ajuns să fie listați în două categorii – vulnerabil și în pericol de dispariție în doar un deceniu. Este un declin șocant de rapid.



Decizia de astăzi este binevenită, însă ea nu va opri specia din a aluneca spre dispariție decât dacă este acompaniată de legi ferme și de stimulente pentru protejarea habitatelor”, spune Stuart Blanch de la WWF Australia.



Cercetătorii avertizează că schimbările climatice vor exacerba condițiile care au dus la această situație, afectând inclusiv sursele de hrană ale urșilor koala.