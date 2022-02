9 sfaturi pentru a vă cumpăra haine care chiar vi se potrivesc

Aduceți acasă haine pe care le veți purta cu adevărat, urmând aceste sfaturi de cumpărături.



Atunci când aveți o cifră cu care să lucrați, este mai ușor să vă planificați călătoriile la cumpărături și să evitați cheltuielile excesive.



Stabiliți un buget pentru haine.



O modalitate de a vă face un buget este să faceți o listă cu toate hainele pe care credeți că va trebui să le cumpărați într-un an, apoi să estimați cât ați dori să cheltuiți pe fiecare articol. Odată ce aveți un total, țineți-vă de el și nu cheltuiți mai mult.



Folosiți un mood board.



Un mood board este o colecție de imagini cu haine care vă plac; vă ajută să vă creați stilul personal și vă servește ca sursă de inspirație atunci când vă cumpărați haine. Observați punctele comune între imaginile pe care le-ați selectat – există culori, texturi și stiluri specifice spre care gravitați în mod constant? Atunci când selectați piesele, vedeți dacă acestea se aliniază cu stilul general al tabloului dvs. de dispoziție.



Țineți o listă de dorințe.



Țineți o listă cu articolele vestimentare pe care le doriți sau de care aveți nevoie. Când mergeți la cumpărături, aruncați o privire peste listă pentru a vă reaminti ce căutați de fapt. De obicei, cumpărăturile de pe o listă au mai mult succes decât să mergeți la cumpărături cu un anumit articol în minte – s-ar putea să nu găsiți tot ce vă doriți de la prima încercare, dar în mai multe ieșiri la cumpărături, puteți, în general, să bifați majoritatea articolelor de pe listă. Atunci când faceți cumpărături online, marcați-vă articolele preferate și reveniți la ele atunci când marca respectivă are o promoție.



Cunoașteți-vă măsurile.



Păstrați o notă pe telefon cu măsurile șoldurilor, taliei și pieptului. Acest lucru vă va ajuta la cumpărăturile online, permițându-vă să vă comparați măsurătorile cu tabelul de mărimi al unui magazin. Atunci când cumpărați haine în persoană, puteți aduce o bandă de măsurare pentru a verifica dacă o piesă vi se potrivește înainte chiar de a o încerca. Acest zeste util mai ales atunci când cumpărați la mâna a doua, deoarece dimensiunile vintage pot fi foarte diferite de cele moderne.



Începeți cu o selecție largă, apoi editați.



Indiferent dacă faceți cumpărături online sau la un magazin de haine, adăugați toate articolele care vă plac în coșul de cumpărături, apoi editați-vă opțiunile de acolo. Adunând mai mulți blugi la un loc, veți putea să îi comparați mai bine și să vă decideți care vă plac. Cu siguranță vor fi piese care nu vor funcționa și alte piese care vă vor surprinde. Extinzându-vă puțin, puteți găsi bijuterii ascunse.



Faceți o listă cu articolele pe care le dețineți deja.



Atunci când vă gândiți la un articol nou, faceți o listă mentală a pieselor din dulapul dvs. pe care le veți putea purta cu acesta. Cu excepția cazului în care vă construiți o garderobă complet nouă de la zero, probabil că veți dori ca această nouă piesă să se potrivească cu mai multe articole pe care le dețineți deja.



Dacă un cardigan la care visați nu se potrivește cu niciuna dintre hainele pe care le aveți acasă, gândiți-vă de ce se poate întâmpla asta. Încercați să vă mutați stilul într-o direcție diferită? Dacă o piesă nu se potrivește cu nimic altceva din ceea ce dețineți, s-ar putea să nu fie potrivită pentru dvs. Desigur, există și excepții – piesele care se potrivesc de la sine sau hainele pentru ocazii speciale. Când ajungeți acasă, încercați piesa cu celelalte haine pe care le purtați. Dacă nu funcționează, returnați-o.



Diversificați-vă garderoba.



Este ușor să gravitați în jurul acelorași piese sigure. Dar există doar un număr limitat de rochii negre sau blugi din denim cu spălare închisă de care o persoană are nevoie. Dacă aveți mai multe exemplare ale aceluiași articol, puteți adăuga un volum inutil în dulapul dvs., ceea ce face mai greu să vă îmbrăcați. Dacă găsiți ceva care vă place, dar dețineți deja ceva similar, întrebați-vă: Îmi place această versiune mai mult decât cea pe care o am în prezent? Câte din acestea îmi doresc cu adevărat? De obicei, răspunsul nu este mai mult de două, cu excepția cazului în care este vorba de uniforma de lucru.



Aduceți un prieten.



Cumpărăturile sunt mai distractive cu prietenii, iar o a doua opinie poate fi extrem de utilă. Dacă nu sunteți sigură în legătură cu o piesă, o prietenă vă poate da încredere să o încercați sau vă poate anunța dacă piesa nu i se pare potrivită. Rugați un prieten sau un membru al familiei a cărui estetică o admirați să meargă cu dvs. la cumpărături – probabil că va fi flatat.



Încercați întotdeauna mai multe mărimi.



Când găsiți ceva care vă place, luați-l în mărimea dumneavoastră, precum și în mărimile de deasupra și de dedesubt. Poate încercați-o în câteva culori diferite. Aduceți cât mai multe piese în cabina de probă și petreceți acolo cât de mult timp aveți nevoie – vedeți cum se simte o piesă când vă aplecați, vă așezați sau vă rotiți.