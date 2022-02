Aloe Vera: 10 beneficii pentru sănătatea ta

Despre aloe vera multa lume spune ca este o planta miraculoasa. Gelul care se obtine din frunzele de aloe vera prezinta multiple beneficii sanatatii. Iata numai cateva exemple, potrivit specialistilor Positivemed.com.



1. Detoxifierea corpului

Daca vrei sa-ti detoxifiezi organismul, aloe vera este cel mai natural mijloc prin care poti obtine acest lucru. Mineralele din aloe vera iti curata organismul de substantele ajunge in el din cauza stresului si poluarii.



2. Imbunatateste digestia

O digestie sanatoasa este cheia absorbtiei tuturor nutrientilor si mineralelor pe care le luam din mancare. De asemenea, aloe vera ajuta la absorbtia corespunzatoare a proteinelor, ajutand la echilibrarea tranzaitului intestinal.



3. Distruge celulele canceroase

Gelul din aloe vera imbunatateste sistemul imunitar si poate distruge celulele canceroase. Cel putin asa a reiesit dintr-un studiu realizat in 1995, care a demonstrat ca aloe vera are proprietati antitumorale.



4. Reechilibreaza nivelul glicemiei

Aloe vera le vine in ajutor diabeticilor. S-a observat ca o cura de trei luni cu aloe vera a imbunatatit nivelul de glicemiei si a scazut colesterolul.



5. Repara colagenul

Aloe vera repara colagenul, sucul sau contribuind la combaterea efectelor imbatranirii. De asemenea, aloe vera grabeste vindecarea ranilor, taieturilor, arsurilor usoare sau iritatiei pielii.



6. Imbunatateste sanatatea dintilor

Dintii si gingiile se vor mentine sanatoase datorita proprietatilor antibacteriene si antimicrobiene ale aloe vera. Exista preparate din aloe vera pura care ajuta la eliminarea unor probleme grave precum gingiile sangerande sau ulceratiile orale.



7. Sanatate cardiovasculara

Mai multe studii au dovedit faptul ca aloe vera aduce beneficii multiple sangelui, ajutand la transportarea oxigenului. Un studiu din anul 2000 a aratat ca aloe vera poate ajuta la reducerea riscului de boli cardiovasculare si la reducerea colesterolului, facand sangele mai subtire.



8. Ajuta la slabit

Pentru ca ajuta la detoxifierea organismului, aloe vera contribuie si la pierderea in greutate, crescand totodata nivelul de energie al organismului.



9. Reduce durerile articulare

Aloe vera folosit atat intern, cat si extern ajuta la reducerea inflamatiilor, contribuind astfel la scaderea in intensitate a durerilor. Evita totodata alimentele care contribuie la producerea inflamatiilor: carne rosie, dulciuri, prajeli,



10. Hidrateaza pielea

Aloe vera are proprietati de hidratare a pielii, pastrand-o elastica, sanatoasa si stralucitoare. Aloe vera este perfecta pentru tenul gras, pentru ca o hraneste fara sa o incarce. De asemenea, aloe vera contribuie la echilibrarea nivelului pH-ului pielii.