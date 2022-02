Ne afectează plantele de apartament somnul? Potrivit experţilor Feng Shui, plantele verzi au energie puternică și vibrantă de creștere și mișcare – energie yang – care nu este energia recomandată pentru orele de odihnă. În plus, acestea afectează nivelurile de oxigen și dioxid de carbon și astfel au un impact direct asupra calității somnului.



S-a dezbătut foarte des cât de bine este sau nu să ai plante în dormitor. Pe de o parte, unii dintre noi spun că plantele sunt potrivite în dormitor, deoarece produc oxigen. Şi totuşi... experții Feng Shui afirmă că plantele nu ar trebui să fie în spațiul unde dormim, deoarece produc energie care ne poate tulbura somnul.



De ce nu e bine să dormi cu plante în cameră?



Potrivit expertului Feng Shui, Rodika Tchi, plantele au energie puternică și vibrantă de creștere și mișcare – energie yang – care nu este energia feng shui recomandată pentru dormitor. La prima vedere, această explicație are sens. Fermierii știu de mult că unele culturi, precum porumbul și sorgul cresc mai mult noaptea.



Conform Universității din California, San Diego, acest comportament este cunoscut sub numele de „complexul de seară”. Acesta afectează calitatea somnului și modul în care ne relaxăm noaptea. Cu toate acestea, nu există o explicație științifică care să susțină această afirmație.



Ceea ce s-a constatat este că plantele afectează calitatea aerului din dormitor și, prin urmare, Feng Shui-ul dormitorului într-o oarecare măsură. Plantele afectează nivelurile de oxigen și dioxid de carbon și ambele au un impact direct asupra calității somnului.



Plantele ne pot îngreuna respiraţia pe timpul nopţii



Potrivit Universității din California, Santa Barbara, plantele degajă aproximativ jumătate din dioxidul de carbon pe care îl absorb în timpul vieții. Oxigenul este produs atunci când se întâmplă fotosinteza.



Un ingredient principal pentru ca fotosinteza să aibă loc este prezența soarelui, unde transformă dioxidul de carbon și apa în zahăr pentru hrană. Noaptea, însă, fotosinteza nu poate avea loc din cauza lipsei de lumină solară. Drept urmare, degajă mai mult dioxid de carbon decât absorb, care este produs atunci când ard zahăr ca hrană pentru a rămâne în viață.



Cum afectează dioxidul de carbon somnul?



V-ați simțit vreodată somnoros într-o sală de ședință sau într-o sală de clasă unde erau foarte mulți oameni? Acest lucru era din cauza „împărțirii” aerului cu ceilalți.



Nivelurile mai ridicate de dioxid de carbon din sângele nostru ne pot afecta concentrația și ne pot face somnolenți, în timp ce nivelurile ușoare de dioxid de carbon din sânge stimulează somnul. Pe măsură ce noaptea progresează, dormitorul va fi încărcat cu dioxid de carbon care poate provoca hipercapnie, o afecțiune în care există o concentrație anormal de mare de dioxid de carbon în sânge.



Această afecțiune declanșează în mod normal un reflex care ne mărește stilul de respirație pentru a accesa mai mult oxigen. Creierul nostru reglează cantitatea de dioxid de carbon din fluxul sanguin.



Deci, atunci când dormitorul este plin de dioxid de carbon, respirație se va regla, chiar și atunci când dormim. Vom avea tendința de a respira excesiv, de obicei cu respirații scurte și frecvente, pentru a compensa nivelurile mai ridicate de dioxid de carbon.



Această schimbare a respirației este modul în care somnul este perturbat. În timp ce dormim, vom întoarce brusc capul sau ne vom mișca în pat, în timp ce gâfâim pentru mai mult oxigen. Nu toate plantele eliberează dioxid de carbon noaptea.



Unele fac de fapt invers, eliberează dioxid de carbon în timpul zilei și oxigen noaptea. Cert este că plantele ar trebui să stea, cel mai bine, în săli generoase sau spaţii deschise ca balconul ori holul unde este tranzit iar curenţii de aer împrospătează în permanenţă aerul din încăpere.