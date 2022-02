Ilan Șor, despre cazul Ivanov: Această grupare care a capturat statul este lipsită de simț omenesc

Refuzul procurorilor de a o elibera pe Violeta Ivanov din arest pentru a se ocupa de organizarea funeraliilor mamei sale arată că această guvernare și-a pierdut orice simț omenesc și nu are nimic sfânt. Declarația aparține liderului Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, exprimată într-un video, postat în astăzi pe rețelele de socializare.



Potrivit lui, procurorii au primit ordinul să nu o elibereze pe Violeta Ivanov din arest, pentru a-și lua rămas bun de la mama ei, iar acest lucru demonstrează că guvernarea și cei care execută ordinele ei sunt lipsiți de compasiune.



„Toți suntem martorii cum această grupare, care a capturat statul, continuă presiunile față de oponenții politici. Ei calcă pe tot ce este sfânt. După ceea ce s-a întâmplat cu mama Violetei Ivanov, orice om normal decent, cu bun-simț, ar fi decis eliberarea omului din arest, pentru a-i oferi posibilitatea să-și revină și să poată organiza funeraliile așa cum se cuvine. În pofida luptelor politice, fiecare trebuie să aibă ceva omenesc în el. Din păcate, această grupare de naziști este fără suflet și nu are nimic sfânt. Știu că moldovenii au un suflet mare. Și dincolo de toate luptele, războaiele, le rămâne ceva omenesc în ei. Anume acest lucru și m-a decepționat, faptul că această grupare, cu tot cu slugile lor, nu mai are nimic sfânt.”, a spus Ilan Șor.



Liderul Partidului „ȘOR” le-a transmis un mesaj și procurorilor, care potrivit lui, execută ordinele ilegale ale Maiei Sandu.



„Faptul că Maia Sandu primește plăcere atunci când suferă alții este clar. Însă nu m-am așteptat că și cei care îndeplinesc ordinele guvernării sunt lipsiți de compasiune și bun-simț. Vă asigur că toți cei care și-au bătut joc în acest hal de Violeta Ivanov vor răspunde dur, așa cum prevede legea. Am un mesaj pentru voi. Faptul că Maia Sandu va dar bir cu fugiții în curând este foarte clar, dar voi aveți de gând să locuiți în continuare în Moldova. Știți foarte bine că Partidul „ȘOR” va veni la putere în curând, iar voi, stimați procurori, va trebui să răspundeți în fața legii. Nu vă ameninț, ci vă atenționez. Nu sunt răzbunător, nu mă voi răzbuna. Dar vă asigur că fiecare dintre voi va răspunde pentru toate ilegalitățile pe care le-au comis”, a mai spus Ilan Șor.