Primul lucru pe care l-ar face Donald Trump dacă ar fi din nou preşedinte

Donald Trump intenţionează să recandideze la funcţia de preşedinte al Statelor Unite ale Americii, discutând deja despre primele măsuri pe care le-ar lua în calitate de nou ales.



Fostul preşedinte Donald Trump a spus că, dacă va câştiga din nou preşedinţia, prima sa acţiune executivă ar fi reluarea construcţiei zidului de la graniţa de sud a Statelor Unite ale Americii.



Preşedintele a declarat pentru „Kash’s Corner” de la EpochTV că finalizarea zidului are o semnificaţie care se extinde dincolo de politica internă, deoarece ar proiecta o imagine de forţă pentru Xi Jinping din China şi pentru alţi lideri mondiali.



„În primul rând, zidul, chiar şi pentru el”, a spus Trump, citat de The Epoch Times, referindu-se la Xi. „Ştii de ce? Pentru că atunci când vede milioane de oameni care se revarsă în ţara noastră, îşi pierde respectul pentru noi. Când [el] şi Putin, şi Kim Jong Un, şi liderii Iranului, se uită la milioanele de oameni care intră în SUA, îşi pierd cu toţii respectul”.



Preşedintele Joe Biden a anulat sau îngheţat zeci de politici de frontieră la preluarea mandatului în ianuarie anul trecut, fapt ce a făcut ca foarte mulți străini să treacă graniţa în volume nevăzute de zeci de ani, potrivit Mediafax.



Agenţii Poliţiei de Frontieră au reţinut 1,9 milioane de trecători ilegali în 2021, de patru ori mai mulţi decât au fost reţinuţi cu un an înainte. Numărul copiilor neînsoţiţi care trec graniţa dintre SUA şi Mexic a atins un nivel record în 2021.



Construirea unui zid la graniţă a fost o promisiune făcută în campania lui Trump. Democraţii din Congres au luptat împotriva finanţării proiectului şi, la un moment dat, au blocat banii pentru construcţie. Trump a învins însă şi, în momentul în care şi-a părăsit mandatul, guvernul construise deja peste 450 de mile de zid, potrivit Mediafax.



Totuşi, odată cu venirea lui Biden la conducere, acesta a îngheţat construcţia cu un ordin executiv emis chiar în ziua învestirii sale.