Viaţă sănătoasă: 9 obiceiuri care îţi fac mai mult rău decât bine

Pentru a avea o viata sanatoasa nu trebuie decat sa mananci bine, sa faci miscare si sa dormi suficient. Desi pare simplu, exista si cateva amanunte care complica, totusi, lucrurile. Fiecare alegere pentru o viata sanatoasa, se poate transforma pe termen lung intr-un prejudiciu, mai ales daca se exagereaza. Citeste cum obiceiul de a te spala pe dinti dupa fiecare masa sau purtarea unor slapi confortabili te pot rani pe termen lung.



Viata sanatoasa obicei # 1: Folosirea excesiva a dezinfectantului de maini



Daca folosesti dezinfectant pentru maini de fiecare data cand ai iesit afara este cazul sa iei in calcul si alte optiuni. Numai in cazul in care lucrezi intr-un mediu propice dezvoltarii germenilor precum un spital ai nevoie de astfel de solutii, in caz contrar sapunul si apa calda sunt suficiente pentru a-ti curata mainile. Este adevarat, totusi, ca atunci cand cand nu te afli langa o chiuveta, gelurile dezinfectante se pot dovedi folositoare, insa citeste cu atentie prospectul sa vezi ce contin si daca nu au si efecte secundare.



Viata sanatoasa obicei # 2: Experimentarea unor produse noi de ingrijire a pielii



Cine nu este tentat sa achizitioneze cele mai noi produse lansate pe piata si care promit ca vor sterge urmele trecerii anilor de pe fata voastra? In vreme ce cautarea celui mai bun produs pentru voi este o idee excelenta, nu acelasi lucru se poate spune si despre schimbarea rutinei de ingrijire a pielii la cateva saptamani, in speranta gasirii formulei care sa va mentina pielea tanara pentru totdeauna. In general femeile se plictisesc repede si vor sa incerce noi produse, mai ales daca cele existante nu produc efectele scontata imediat. Insa, potrivit specialistilor in domeniu, primele rezultate se vad abia dupa 6-8 saptamani de la inceperea utilizariii regulate a unui produs.



Viata sanatoasa obicei # 3: Purtarea unor slapi



Credeai ca inlocuirea tocurilor cui cu slapii comozi aduce numai si numai beneficii picioarelor tale? Nu neaparat. De fapt, utilizarea slapilor nu-ti aduce nici un beneficiu. Aceste incaltari precum si altele de acelasi gen nu ofera nici un fel de suport piciorului asa ca fac mai mult rau decat bine.



Viata sanatoasa obicei # 4: Spalarea pe dinti imediat dupa masa



Spalatul pe dinti imediat ce te-ai ridicat de la masa pare o modalitate excelenta de a mentine o sanatate orala ridicata. De fapt, lucrurile stau putin diferit. Mancarea poate lasa acizi pe dintii tai, ceea ce slabeste smaltul dintilor, iar perierea dintilor in acest moment are ca rezultat indepartarea smaltului in loc de protejarea sa. Pentru a scapa de resturile de mancare, stomatologii recomanda clatirea gurii cu apa si perierea dintilor dimineata si seara.



Viata sanatoasa obicei # 5: Practicarea exclusiva a exercitiilor de tip cardio



Este usor de presupus ca cea mai indicata calea de a scapa de grasimea excesiva este practicarea acelorasi exercitii de tip cardio la nesfarsit. Insa, daca din programul tau de slabit fac parte doar aceste exercitii, in curand corpul tau se va obisnui cu ele si va arde din ce in ce mai putina grasime. In plus, trecand prin aceeasi rutina zi de zi poate de fapt sa-ti slabeasca anumiti muschi si sa te accidentezi. Integreaza in rutina ta saptamanala antrenamente care implica toti muschii corpului cu foarte scurte pauze intre repetari, astfel incat, ritmul cardiac se mentine la cote ridicate. Asa vei arde mult mai multe grasimi fara a te epuiza fizic. In plus, adaugand exercitii care pun accent pe rezistenta masa musculara se va mari, si tu vei scapa de mult mai multe grasimi, chiar si cand te odihnesti.



Viata sanatoasa obicei # 6: Sarirea peste anumite mese, caloriile astfel salvate, fiind utilizate mai tarziu



Multe femei si-au dezovoltat obiceiul de a salva cateva calorii pentru lucruri mai placute spre seara. Spre exemplu, sunt reprezentante ale sexului frumos care nu mananca la pranz pentru un pahar de vin rosu la sfarsitul zilei. N-ar trebui sa fie nici o problema daca numarul caloriilor salvate la pranz este egal cu cel consumate seara, nu-i asa? De fapt, nu. Faptul ca nu manci la micul dejun sau la pranz dezvolta foamea si iritabilitatea ceea ce poate duce la un apetit sporit seara. O optiune mai buna este consumarea unor alimente bogate in nutrienti in cursul zilei, astfel incat seara sa nu-ti umpli farfuria cu alimenta bogate in calorii sau in grasimi.



Viata sanatoasa obicei # 7: Consumi doar apa imbuteliata



Probabil consideri ca daca consumi doar apa imbuteliata, organismul tau nu va trebui sa lupte impotriva anumitor impuritati continute in apa de la robinet. Insa aceasta alegere, nu-i mereu cea mai fericita. Apa imbuteliata nu contine fluor si din ce in ce mai multi adulti se confrunta cu un deficit de fluor, ceea ce duce la o accentuare a problemelor dentare. Mai bine folositi un purificator pentru apa de la robinet.



Viata sanatoasa obicei # 8: Curatarea cu produse dezinfectante



In vreme ce mentinerea curateniei pare cea mai buna modalitatea de a avea o viata sanatoasa, produsele antibacteriene si dezinfectante pot avea efectul contrar. Mai mult, nu exista nici o dovada care sa sustina faptul ca aceste produse sunt superioare celor normale folosite la curatenia casnica. In plus, multe dintre produsele de aceest tip nu au trecute toate substantele incorporate astfel incat nici nu stii de fapt ce cumperi. Tocmai de aceea folositi produse de curatat care au in compozitie otet si apa. Viata sanatoasa obicei # 9: Prea multe suplimente alimentare Cand este vorba de vitamine si minerale, mai mult inseamna mai bine? Nu mereu. In cazul in care ai o dieta echilibrata aceste suplimente nu au nici un efect asupra ta, asta in cel mai bun caz. Tocmai de aceea este bine sa vezi medicul inainte de a incepe sa iei tot felul de suplimente alimentare, de care poate nu ai nevoie. Si stim cu totii ca orice lucru in exces are si efecte negative, pe termen mediu si lung.