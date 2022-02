De ce regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii nu se sărbătoreşte niciodată de ziua ei?

La 6 februarie 1952, Elisabeta a II-a a fost proclamată regină a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. A fost încoronată la 2 iunie 1953, la catedrala Westminster din Londra.



21 aprilie 1926 este data de naştere a reginei Elisabeta a II-a, însă suverana britanică este sărbătorită oficial în luna iunie, tradiţional marcată printr-o ceremonie denumită „Trooping the Colour” („Salutul Culorilor).



Începând din 1748, aniversarea unui suveran britanic este oficial celebrată în iunie, printr-o ceremonie denunită „Trooping the Colour” (Salutul Culorilor).



Această ceremonie îşi are originea în pregătirile pentru război din trecut, când toate steagurile erau strânse şi arătate soldaţilor britanici înainte de luptă, pentru ca aceştia să le recunoască în iureşul bătăliilor.



Regina Elisabeta a II-a a sărbătorit în 2012 jubileul de diamant, marcând cei 60 de ani care au trecut de la urcarea pe tron, după moartea tatălui ei, regele George al VI-lea, pe 6 februarie 1952.