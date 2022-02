Alimentele care ne menţin tinereţea

Kiwi, coacăzele negre, varza, somonul, ceaiul verde şi seminţele de in sunt numai câteva alimente bogate în nutrienţi care luptă cu îmbătrânirea prematură. Ele îmbunătăţesc elasticitatea pielii, stopează formarea ridurilor şi dau strălucire tenului.



1. Legume cu frunze verzi



Prin aportul de vitamine, antioxidanţi şi minerale, legumele cu frunze verzi îţi menţin pielea frumoasă, dar sunt foarte bune şi pentru sănătatea sistemului digestiv. Aşadar, consumă cât mai multă varză, spanac, broccoli, ridichi, lobodă, gulii, dar şi plante aromate, precum, pătrunjel, busuioc, oregano, mentă, rozmarin, dafin, cimbru şi hazmaţuchi. Consumă-le în stare crudă sau cu puţin ulei de măsline ori de rapiţă pentru a asigura asimilarea antioxidanţilor.



2. Peşte gras



Somonul, macroul, heringul, sardina, hamsiile, anghila conţin o cantitate mare de Omega-3, care are acţiune antiinflamatoare şi de protejare a pielii. Mănâncă 150 de grame de peşte de 2-3 ori pe săptămână, marinat, la cuptor sau la aburi. Îl poţi consuma proaspăt, afumat sau conservat în ulei de rapiţă sau de măsline.



3. Uleiul de rapiţă şi uleiul de nuci



Bogate în Omega-3, uleiurile întreţin şi reînnoiesc celulele epidermei. Acidul gras protejează pielea de razele nocive ale soarelui, o face mai rezistentă, îi menţine elasticitatea şi încetineşte apariţia ridurilor. Un conţinut mai mare de Omega 3 se găseşte în uleiul de rapiţă şi nuci. Aşadar, două sau trei linguri/zi de ulei de rapiţă, adăugate în salate, îmbunătăţesc aspectul pielii.



4. Ceai verde în fiecare zi



Ceaiul verde conţine o cantitate importantă de antioxidanţi (polifenoli şi flavonoide) care favorizează regenerarea celulelor şi protejează pielea. Specialiştii susţin că ceaiul verde atenuează ridurile şi ajută la vindecarea psoriazisului şi a acneei rozacee. Aşadar, bea 3-4 ceşti/zi şi te vei simţi mult mai bine pe durata întregii zile. Este bine însă să bei şi o cantitate suficientă de apă, 1,5 l/zi, pentru a-ţi hidrata pielea.



5. Mai puţin gluten



Consumate în exces, alimentele care conţin gluten duc la îmbătrânirea prematură a pielii. Aşadar, pentru a-ţi menţine pielea frumoasă, evită pâinea albă, orezul alb, zahărul, prăjiturile, ciocolata şi consumă mai mult orez brun, legume, ciocolată neagră.



6. Consumă alimente alcaline



Pentru a avea o piele frumoasă, strălucitoare, trebuie să menţii un PH normal, constant. Axează-te pe un consum de 70% alimente alcaline (legume şi fructe proaspete) şi numai 30% alimente acidifiante (carne, ouă, brânză, pâine, paste, preparate fast-food).



7. Descoperă



seminţele de in Seminţele de in conţin Omega-3, care protejează pielea de factorii nocivi din exterior, menţin elasticitatea şi previn formarea ridurilor. Consumă în fiecare zi 2-3 linguriţe de seminţe de in, presărate pe diverse salate sau în supe.



8. Efectele miraculoase ale algelor



În stare crudă sau uscată, algele conţin săruri minerale şi oligoelemente, cum ar fi iod, fier, magneziu, calciu, fosfor şi seleniu. O singură lingură de alge pe zi, consumată în salate, oferă organismului micronutrienţii de care are nevoie. Prin conţinutul de antioxidanţi, îţi protejează pielea de îmbătrânirea prematură.



9. Multe fructe proaspete



Cu un conţinut bogat de apă, vitamina C, betacaroten şi antioxidanţi, fructele ajută pielea să rămână elastică şi strălucitoare. Vitamina C stimulează colagenul din epidermă, ameliorează microcirculaţia sângelui şi înlătură stresul. Vitamina C se găseşte în toate fructele, dar în cantitate mai mare în citrice, kiwi, mango, coacăze negre şi fructe roşii. Pentru efect maxim, alege o zi în care să mănânci numai fructe şi îţi vei asigura cantitatea necesară de vitamine. Avocado, prunele sau nucile potolesc senzaţia de foame.