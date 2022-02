COVID-19: Moldovenii evită să-şi administreze doza booster

Certificatele de vaccinare în spaţiul UE vor fi valabile nouă luni, după administrarea celei de a doua doze de vaccin. Potrivit Comisiei Europene, valabilitatea certificatului de vaccinare va putea fi extinsă doar în cazul în care persoana îşi va administra doza booster. Cu toate acestea, moldovenii nu se prea grăbesc să se imunizeze cu cea de-a treia doză, relatează Mesager.







La Centrul Municipal de Vaccinare dis de dimineaţă erau doar câţiva oameni. Iar la punctul mobil de imunizare nu era niciun doritor, uşile fiind chiar închise. Totuşi, cei care şi-au administrat cele două doze spun că şi a treia o vor administra fie pentru a călători, fie pentru a fi, pur şi simplu, în siguranţă.



„Da, da, cu AstraZeneca m-am vaccinat şi deja trebuie şi a treia doză să o fac că trebuie să merg la mare şi o să trebuiască vaccinele”.



„A treia doză încă nu am făcut-o, deoarece abia m-am însănătoşit. O să fac şi doza trei pentru a nu mă îmbolnăvi, pentru a nu fi grav bolnavă”.



„O să mă gândesc. Dacă o să plec peste hotare, o să fac şi a treia doză”.



„Nu m-am vaccinat încă, deoarece am dubii, însă intuitiv înţeleg că ar trebui să fac acest pas”, spun oamenii.



Majoritatea celor pe care i-am întâlnit la Centrul Municipal de Vaccinare au venit pentru doza booster.



„Vin la doza trei mai mulţi pacienţi decât la a întâia şi a doua. La moment avem 40 de persoane, dintre care 28 au venit pentru doza booster, şase la prima doză şi şase la doza doi. În luna ianuarie au fost foarte mulţi, am avut şi peste 300 de pacienţi pe zi”, a declarat Ludmila Negara, asistentă superioară la Centrul Municipal de Vaccinare.



Amintim că, din data de 1 februarie, certificatul de vaccinare în spaţiul UE este valabil doar nouă luni de zile după administrarea celei de a doua doze. Conform unei decizii a Comisiei Europene, valabilitatea certificatului va putea fi extinsă doar în cazul administrării dozei booster.