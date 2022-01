Pensionarii nemulțumiți de scumpiri au protestat la președinție: „Maia Sandu aduce țara la sapă de lemn”

În fața Președinției Republicii Moldova a avut loc un protest al pensionarilor. Ei sunt nemulțumiți de scumpirile care au loc în ultima perioadă, scrie Sinteza.org.



Pensionarii solicită 100% compensare la tarife; protecția persoanelor înaintate în vârstă; muncă decentă pentru copiii și nepoți; încetarea genocidului pensionarilor; locuri de muncă decente; restabilirea uzinelor și fabricilor; protecția împotriva influenței din exterior; atitudine de prietenie față de celelalte state.



Deși pensionarii de câteva ori au solicitat ca Maia Sandu să iasă și să discute cu ei, încercările au fost soldate de un eșec.



Maia Laguta, care este cunoscută prin activismul civic, susține că pensionarilor le-a ajuns cuțitul la os.



”Uitați-vă ce mârșăvenie s-a cățărat pe spatele poporului. Totuna o să ajung eu la ea, mama dracului. Cu ce se deosebește femeia asta de ceilalți? Cu 1000 de lei a majorat tariful. E cel mai rău Guvern care a fost la noi. A ajuns prin minciuni la putere. Noi puteam să stăm acasă să ne ocupăm cu treburile noastre, dar am fost nevoiți să ieșim. De ce s-a încuiat acolo și nu vrea să vorbească cu noi? Nimeni din Guvernul ei nu rezolvă întrebările oamenilor. De ce să nu iasă afară?”, a comentat Maia Laguta.



”Cum s-o cățărat prin minciuni, ea crede că o vom răbda încă 3 ani? De ce se teme de noi și nu iese?”, s-a întrebat o altă protestatară.



”Noi suntem afară. Vrem să intrăm la președinte. Noi ne-am adunat spontan, că vineri am aflat de scumpiri. Cu toată nerușinarea. De 2 ori căldura au scumpit-o. De jumătate de an a fost prim-ministru, de ce nu a făcut control la MoldovaGaz? Și acum tot ce au furat ei, pun pe spatele oamenilor. Acum miliardul furat l-au pus pe umerii lui Șor, hamăie că numai Șor a furat toată țara. Mincinoși, eu cunosc documentele. Cine o schimbat hotărârile Guvernului? Nu îl apăr pe Shor, dar cunosc din documente. Cunosc din documente. Coțofana asta cu gașca ei au permis furtul miliardului. Poporul a votat pentru ”Lupta cu corupția”, dar voi o să luptați mii de ani (…) Vă scremeți de jumătate de an și nu puteți face nimic, dar primesc salarii. Câte ministere, câtă lume stă, zeci de mii câte 8 ore de lucru, vă închipuiți ce țară avea să avem? Stă ca o parazită și s-o așezat pe spatele oamenilor prin minciuni. O promis că o să ne aducă vremuri bune, și uitați-vă cum a urcat în spatele poporului. Așa mizerie ca tine nu am mai văzut, să pui pe burtă toată populația într-un an. Vineri nu-mi venea a crede că e posibil un atac la viețile noastre prin scumpiri”, a mai spus Laguta.



Totodată, Laguta a numit-o pe Maia Sandu parazit al societății și a învinuit-o de faptul că a ajuns la putere prin minciună. Mai mult, activista a învinuit-o și de faptul că a a fost implicată în furtul miliardului, alături de Vlad Filat.



”Noi suntem afară. Vrem să intrăm la președinte. Noi ne-am adunat spontan, că vineri am aflat de scumpiri. Cu toată nerușinarea. De 2 ori căldura au scumpit-o. De jumătate de an a fost prim-ministru, de ce nu a făcut control la MoldovaGaz? Și acum tot ce au furat ei, pun pe spatele oamenilor. Acum miliardul furat l-au pus pe umerii lui Șor, hamăie că numai Șor a furat toată țara. Mincinoși, eu cunosc documentele. Cine o schimbat hotărârile Guvernului? Nu îl apăr pe Shor, dar cunosc din documente. Cunosc din documente. Coțofana asta cu gașca ei au permis furtul miliardului. Poporul a votat pentru ”Lupta cu corupția”, dar voi o să luptați mii de ani (…) Vă scremeți de jumătate de an și nu puteți face nimic, dar primesc salarii. Câte ministere, câtă lume stă, zeci de mii câte 8 ore de lucru, vă închipuiți ce țară avea să avem? Stă ca o parazită și s-o așezat pe spatele oamenilor prin minciuni. O promis că o să ne aducă vremuri bune, și uitați-vă cum a urcat în spatele poporului. Așa mizerie ca tine nu am mai văzut, să pui pe burtă toată populația într-un an. Vineri nu-mi venea a crede că e posibil un atac la viețile noastre prin scumpiri”, a mai spus Laguta.



Maia Laguta a declarat că nici Plahotniuc nu și-a permis o așa nerușinare.



O altă pensionară prezentă la protest, a menționat că Maia Sandu nu avea în programul său electoral punctul că vor aduce țara la sapă de lemn și vor sărăci poporul.



”Cea mai mare corupție e la Președinție, și-au făcut salarii ca să trăiască ca boierii, dar noi stăm și înghețăm. Cât se poate să răbdăm? Astăzi este începutul. O să avem un grafic și o să trăim aici în fața președinției lângă cucoana care ne-a promis munți de aur”, a declarat o altă femeie.



Într-un final, Maia Laguta a spus că unicul lucru pe care l-au făcut cei de la guvernare, este că au golit buzunarele cetățenilor și bugetul statului.