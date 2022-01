Londra va propune o desfășurare „majoră” de trupe în Europa. Boris Johnson merge în Ucraina săptămâna viitoare și va vorbi cu Putin

Marea Britanie va propune NATO o desfăşurare „majoră” de forțe pentru consolidarea frontierelor Europei, ca răspuns la mișcările de trupe ruse la granița cu Ucraina, a anunțat, sâmbătă, Guvernul de la Londra. Orice incursiune rusă în Ucraina va fi întâmpinată cu sancțiuni rapide și ar avea efecte devastatoare pentru ambele părți, avertizează Downing Street. În plus, potrivit The Guardian, care citează surse guvernamentale, premierul Boris Johnson vrea să meargă săptămâna viitoare în Ucraina și va vorbi la telefon și cu președintele rus Vladimir Putin.



„Am ordonat forțelor noastre armate să se pregătească de o desfășurare în Europa săptămâna viitoare, asigurându-ne că suntem capabili să ne sprijinim aliații din NATO”, a declarat premierul Boris Johnson într-un comunicat. Potrivit AFP, preluată de Agerpres, este vorba despre trupe, nave de război și avioane de luptă.



Premierul Boris Johnson ia în considerare cea mai mare ofertă posibilă pentru membrii NATO din țările nordice și baltice. Ar fi vorba despre dublarea numărul de soldați și de trimiterea de arme defensive în Estonia, potrivit Reuters. Marea Britanie are în prezent 1.150 de soldaţi dislocaţi în Europa de Est, menționează AFP.



Oficialii de la Londra vor finaliza detaliile ofertei la Bruxelles, săptămâna viitoare, în cursul unei reuniuni a şefilor militari din NATO.



Mesajul lui Boris Johnson pentru Moscova



„Acest pachet ar trimite un mesaj clar Kremlinului - nu vom tolera activitatea lor destabilizatoare și vom fi întotdeauna alături de aliații noștri din NATO în fața ostilității ruse”, a declarat Boris Johnson. „Dacă preşedintele rus Vladimir Putin ar alege calea vărsării de sânge şi a distrugerii în Ucraina, ar fi o tragedie pentru toată Europa”, a adăugat el. „Ucraina trebuie să rămână liberă să-şi aleagă singură propriul viitor”, a mai spus premierul britanic.



După ce a fost criticat că nu a intervenit suficient în criza dintre Kiev și Moscova, premierul britanic și-a intensificat eforturile diplomatice. El se va întâlni cu omologii săi din NATO la începutul lunii viitoare. Pe de altă parte, ministrul britanic de externe și cel al apărării vor merge amândoi la Moscova pentru discuții cu omologii lor ruși în zilele următoare, în încercarea de a domoli tensiunile.



În dificultate pe plan intern, Boris Johnson mizează pe politica externă



Boris Johnson, care pe plan intern este supus de mai multe săptămâni unor intense presiuni politice după o serie de scandaluri legate de petreceri la Downing Street în plin lockdown, a afirmat vineri că îi va telefona preşedintelui rus Vladimir Putin în zilele următoare pentru a-l îndemna „să dea înapoi” şi să se angajeze pe calea diplomatică.



Relaţiile dintre Rusia şi Occident au atins cel mai scăzut punct de la Războiul Rece. Rusia a desfăşurat zeci de mii de militari la frontierele Ucrainei în ultimele luni, stârnind temeri legate de o invazie. Deşi guvernul rus neagă orice plan în acest sens, insistă asupra unor garanţii scrise pentru securitatea Rusiei, inclusiv promisiunea că Ucraina nu va adera la NATO.



Diplomaţia britanică urmează să anunţe luni în Parlament o înăsprire a regimului său de sancţiuni pentru a permite Regatului Unit, acuzat că închide ochii la afluxul de fonduri ruseşti pe teritoriul său, să ţintească interese strategice şi financiare ale Moscovei.