Farmacia coniferă

Proprietăţile curative ale arborilor de conifere sînt cunoscute de mult timp. Aerul în pădurea de conifere este saturat cu fitoncide - substanţe capabile să distrugă microorganismele periculoase, iar acele şi răşina sînt pe scară largă utilizate în medicina populară. Ele conţin multe substanţe biologic active cu acţiune terapeutică şi de stimulare.



De exemplu, în acele cedrului siberian se conţin 250 - 350 mg de vitamina C (din o tonă de ace de cedru se pot obţine cinci mii de porţii zilnice de vitamina C), iar uleiul din nuci de cedru conţine de două ori mai multă vitamina E decît nucile şi migdalele.



Iată cîteva reţete ale "farmaciei conifere":



Pentru tratarea radiculitei mugurii de brad sau molid se fierb cu sare şi se fac băi. Tinctura din ramuri de pin sau orice alte conifere se utilizează pentru băi în caz de reumatism.



Pentru prevenirea avitaminozei se prepară o tinctură din ace de conifere (20 g la 1 pahar de apă) şi să-l utilizaţi cîte 2 linguri de trei ori pe zi.



Pentru a vindeca angina, utilizaţi un decoct de muguri de pin pentru inhalare.De asemenea, se recomandă picurarea în fiecare nară, a cîte o picătură de ulei de pin.



Decoctul din conuri tinere de molid are proprietăţi anti-inflamatorii şi antiseptice şi este util să se folosească în caz de inflamaţie a tractului respirator superior şi astm bronşic.