Un bărbat din Ştefan Vodă a reuşit să-şi deschidă o afacere, după mai mulţi ani lucraţi în străinătate

A lucrat mai mulţi ani în străinătate, dar a decis să revină în ţară şi să-şi pună pe roate o afacere. Este vorba de Serghei Iurco, din Ştefan Vodă, care a deschis în localitatea sa de baştină un atelier de confecţionare a mobilei. Bărbatul îşi doreşte să fie un exemplu şi pentru alţi tineri, care sunt gata să muncească acasă, transmite Moldova 1.







„Venind din Franţa cu o sumă de bani mi-am cumpărat strungurele necesar, mi-am cumpărat tot ce am avut nevoie. Am cheltuit pe toată chestia asta în jur de 10 mii de euro, asta a fost cheltuiala la început”, spune Serghei Iurco.



În Ştefan Vodă, Serghei Iurco, nu este singurul producător de mobilă. Chiar şi aşa bărbatul spune că nu duce lipsă de concurenţi.



„Pentru mine concurenţa nu este de speriat sau faptul că piaţa ar fi arhiplină cu mobilă. Întotdeauna se găseşte loc pentru toţi şi am văzut lucrul acesta”, consideră bărbatul.



În prezent, antreprenorul are doi angajaţi, iar pe viitor îşi propune să deschidă noi locuri de muncă.



„Să dezvolt afacerea în aşa fel încât să pot să ofer cel puţin 10 locuri de muncă persoanelor tinere. Deci, scopul meu sunt persoanele tinere ca mine, cu ideea de a veni înapoi în ţară, cu dorinţa de a sta acasă”, susţine Serghei Iurco.



În toată afacerea, Serghei Iurco a investit peste 25 mii de euro.