Lacul de la Ghidighici, luat cu asalt de pescari

În ultimele zile lacul Ghidighici s-a transformat într-un adevărat furnicar. Zeci de oamenii au venit pentru a pescui la copcă. Pescarii spun că vin an de an şi o fac din plăcere. Oamenii mai spun că sunt conştienţi de pericolul pe gheaţă, dar nu le este frică, întrucât ar avea destulă experienţă. În acelaşi timp, angajaţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) avertizează populaţia despre pericolul aflării pe gheaţă subţire a bazinelor acvatice, relatează Moldova 1.







Frigul de afară este motiv de bucurie pentru pasionaţii de pescuit la copcă. Simion Morari spune că vine la pescuit iarna, an de an şi o face mai mult din plăcere.



„ Are 15 centimetri gheaţa. Gheaţa este groasă. Eu de la şase ani am început să prind peşte. Sunt amator de peşte, eu mă duc la Nistru tot timpul, dar acum la Nistru gheaţa este subţire”, a spus bărbatul.



Pescarii spun că sunt foarte prudenţi când păşesc pe gheaţă.



„Gheaţa este destul de groasă nu este subţire ca să nu te poţi duce încolo. Dacă este subţire până la mal te pui pe burtă şi te duci”;



„Gheaţa a fost subţire, suprafaţa lacului era împânzită de fisuri. Acum are zece centimetri. Mai departe nu mă duc, mă tem, este periculos”, au menţionat pescarii.



Salvatorii vin cu un şir de recomandări pentru pescari.



„În cazul în care totuşi se întâmplă o situaţie de risc, este bine să-şi menţină calmul, să evite panica, să încerce să iasă târâş în aşa fel ca gheaţa să nu se spargă. Pentru ca gheaţa să nu reprezinte pericol acesta ar trebui să fie de grosimea 8-10 centimetri”, a declarat Liliana Puşcaşu, ofiţeră de presă IGSU.



Potrivit Inspectoratului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, de la începutul acestui anului 2022, două persoane au fost salvate în urma prăbuşirii sub gheaţa subţiere.