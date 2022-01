Ochii pot dezvălui vârsta reală. Ce secrete ascunde retina despre îmbătrânire?

O scanare a ochilor rapidă și nedureroasă ar putea ajuta medicii să îi identifice pe cei care îmbătrânesc mai rapid și, prin urmare, prezintă un risc mai mare de mortalitate timpurie.



Îmbătrânirea are, în mod evident, impact asupra organismului tuturor, dar doar pentru că doi oameni au aceeași vârstă, nu înseamnă că îmbătrânesc cu aceeași viteză, scrie Science Alert.



O modalitate mult mai bună de a măsura adevărata vârstă biologică ar putea fi dată de o scanare a ochilor, iar acest lucru ar putea oferi un indiciu asupra sănătății viitoare a pacienților.



Un model de învățare automată a fost învățat să prezică anii de viață ai unei persoane pur și simplu uitându-se la retina acesteia, care este țesutul din spatele ochiului.



O simplă scanare a ochilor poate spune atât de multe lucruri despre un om



Algoritmul este atât de precis încât a putut prezice vârsta a aproape 47.000 de adulți de vârstă mijlocie și în vârstă din Regatul Unit, cu o marjă de eroare de 3,5 ani.



La puțin peste un deceniu după această scanare a ochilor, 1.871 de persoane au murit, cei care aveau retine cu aspect mai îmbătrânit fiind mai probabil să facă parte din acest grup.



De exemplu, dacă algoritmul a prezis că retina unei persoane este cu un an mai bătrână decât vârsta ei reală, riscul de deces din orice cauză în următorii 11 ani a crescut cu 2%. În același timp, riscul lor de deces din altă cauză decât bolile cardiovasculare sau cancerul a crescut cu 3%.



Descoperirile sunt pur observaționale, ceea ce înseamnă că încă nu știm ce anume conduce la această relație la nivel biologic.



Studiul ar putea ajuta și la o mai bună înțelegere a creierului



Cu toate acestea, rezultatele aduc tot mai multe dovezi care spun că retina este foarte sensibilă la daunele îmbătrânirii. Deoarece acest țesut vizibil găzduiește atât vase de sânge, cât și nervi, ne-ar putea oferi informații importante despre sănătatea vasculară și a creierului unui individ.



Studiile anterioare au sugerat că celulele din spatele ochiului uman ne pot ajuta să prezicem debutul bolilor cardiovasculare, ale bolilor de rinichi și ale altor semne de îmbătrânire. Dar acesta este primul studiu care prezintă „diferența de vârstă retiniană” ca un predictor puternic al mortalității în ansamblu.



„Asocierea semnificativă dintre decalajul de vârstă retiniană și mortalitatea non-cardiovasculară/non-canceroasă, împreună cu dovezile tot mai mari ale legăturii dintre ochi și creier, pot susține ideea că retina este „fereastra” bolilor neurologice”, scriu autorii.



Deoarece doar 20 de persoane din studiu au murit din cauza demenței, autorii nu au putut lega această tulburare specifică a creierului de sănătatea retinei.



Ei subliniază, de asemenea, că decesele legate de bolile cardiovasculare au scăzut în ultimii ani, deoarece medicina continuă să prevină ceea ce odată ar fi fost evenimente fatale.



Asta înseamnă că sănătatea retinei ar putea fi un indiciu important al sănătății cardiovasculare, în ciuda faptului că nu a fost legată de mortalitatea cardiovasculară.



O scanare a ochilor este rapidă și neinvazivă



Studiile anterioare, de exemplu, au arătat că fotografiile retinei pot ajuta la prezicerea factorilor de risc cardiovascular.



„Acest corp de lucrări susține ipoteza că retina joacă un rol important în procesul de îmbătrânire și este sensibilă la daunele cumulate ale îmbătrânirii, care cresc riscul de mortalitate”, concluzionează autorii.



Alți predictori existenți ai vârstei biologice, cum ar fi neuroimagistica, nu sunt la fel de preciși pe cât pare a fi decalajul de vârstă retiniană. Aceste metode pot fi, de asemenea, costisitoare și invazive.



Intre timp, retina poate fi scanată cu ușurință în mai puțin de 5 minute. Dacă putem afla mai multe despre modul în care acest strat de țesut este conectat cu restul corpului, clinicienii ar putea avea la îndemână un nou instrument excelent.



Studiul a fost publicat în British Journal of Ophthalmology.