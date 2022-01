Fiindcă sînt atît de frumoși, cu boabele lor transformate de soare în chihlimbar, și pentru că au o savoare divină uităm, adesea, că strugurii sînt și o sursa excepțională de sănătate. Consumați după rețete precise, ei pot deveni un medicament natural de calibru greu.



Fruct biblic, prețuit de popoarele antice, simbol al vieții, reprezentat permanent în picturile bisericești, strugurele - rod magic al viței-de-vie, are putere egală de a întări sănătatea, de a preveni neplăcerile bolilor și de a tămădui. De mare efect, mai ales în bolile cronice, curele cu struguri sînt de intensități diferite, așa încît să nu solicite prea mult organismul și exercitîndu-și, totuși, efectele terapeutice. Important este ca fructele folosite să fie coapte și foarte bine spălate, pentru a înlătura chimicalele cu care au fost stropite, scrie moldovenii.md.



Astmul

Grație calităților terapeutice, strugurii pot fi folosiți în tratamentul astmului. Ei posedă calități puternice de regenerare, care contribuie la formarea lichidului în plămînii uscați de astm.



Boli cardiace și vasculare cronice

Cu bogăția lor de zaharuri ușor asimilabile și de substanțe cu efect protector vascular și cardiac, strugurii sînt un aliment ideal pentru cei care suferă de aritmie, ischemie cardiacă, arterioscleroză, forme ușoare de hipertensiune. De asemenea, strugurii sînt recomandați în cura persoanelor care au suferit un infarct miocardic.



Sechele post-hepatice

Se face o cură cu struguri vreme de minimum 10 zile. Cura trebuie făcută în fiecare an, după ea evitîndu-se consumul alimentelor grase, grele, prăjite etc.



Constipație

Cura de struguri, are efecte rapide de vindecare a acestor afecțiuni. Singura condiție pentru stabilizarea efectelor acestui tratament este ca ulterior să se reducă, dacă nu să se excludă complet, consumul de carne și să se mențină o alimentație cu multe legume și fructe crude.



Colita de fermentație

Se beau 2-3 căni pe zi din ceaiul de ciorchine de strugure și părți aeriene de sunătoare. Consumul zilnic de struguri și mai ales curele cu struguri mai au efecte salutare în următoarele afecțiuni: anemie, indigestie, inflamații ale vezicii biliare, surmenaj, intoxicatii diverse.



Tumori canceroase

Un studiu făcut în Italia, a pus în evidență faptul că un consum ridicat de struguri reduce incidențta tumorilor pulmonare cu peste 50%, favorizează stagnarea și chiar remisia celor existente. Persoanele cu risc de metastaze ar trebui să consume zilnic în timpul sezonului măcar jumătate de kilogram de struguri. Mai multe substanțe din componența strugurilor (acidul elagic, quercitina etc.) au efecte de prevenire a metastazelor și a recidivelor bolii canceroase.



Valori ridicate ale colesterolului

Atît coaja, cît și sîmburele strugurilor au efecte de reglare a valorilor colesterolului în sînge. Se recomandă cura cu struguri, precum și administrarea de ulei de sîmburi de struguri (il găsim în farmaciile naturiste sub forma de capsule).



Reumatism, gută

O cura de 1-2 săptămîni, timp în care se beau zilnic 1,5 litri de must proaspăt, nefermentat, are puternice efecte depurative și antiinflamatoare. Mai ales în tratarea formelor degenerative ale reumatismului și a gutei, cura cu must are un efect mult mai puternic dacă este asociată cu o alimentație preponderent vegetariană și crudivoră.



Bolile în care este strict contraindicată cura cu struguri sînt: diabetul, problemele renale grave, hipertensiunea gravă, retenția de apă în țesuturi, diareea cronică.