De ce ajung oamenii să doarmă din ce în ce mai puţin

Un studiu realizat în Marea Britanie arată că dormim din ce în ce mai puţin de la un an la altul. Înainte de a ne culca obişnuim să ne uităm la televizor, să stăm pe internet, să ne verificăm conturile reţelelor de socializare sau să trimitem mail-uri, informeaza moldovenii.md.



Din momentul în care ne băgăm în pat şi pînă adormim mai trece o oră. Concluzia aparţine unui studiu britanic, ale cărui rezultate arată că laptopul, smartphone-ul sau tableta sunt principalii factori perturbatori ai somnului, notează Daily Mail.



Pentru a se ajunge la această concluzie, au fost chestionate 1.000 de persoane cu privire la ce face înainte de a se culca. Din lista de răspunsuri a fost eliminat sexul ca opţiune.



Astfel, s-a constatat că 34% dintre respondenţi obişnuiesc să mai petreacă ceva timp în faţa televizorului sau pe internet după ce s-au bagat în pat, 30% dintre voluntari au spus că se uită pe reţelele de socializa, 17% dintre aceştia au menţionat că scriu mail-uri, 11% fac shopping online şi 4% dintre persoane au spus că obişnuiesc să citească. O mică parte dintre respondeţi au menţionat că înainte de a se culca obişnuiesc să mănînce o mică gustare sau să se joace pe internet.



Datele cercetării mai arată că 83% dintre respondenţi au menţionat că iubesc să doarmă, acest lucru fiind mai important pentru ei chiar şi decît mîncatul, asta pentru că numărul de ore pe care îl dorm se diminuează de la an la an.



Potrivit studiului, obişnuim să dormim în medie 6 ore şi 28 de minute pe noapte, o oră şi 32 de minute mai puţin decît dormeau bunicii noştri.