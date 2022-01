Oamenii de știință avertizează că a șasea extincție în masă a început deja

Istoria vieții pe Pământ a fost marcată de cinci ori de evenimente de extincție în masă a biodiversității cauzate de fenomene naturale extreme. Astăzi, mulți experți avertizează că a șasea extincție în masă este în desfășurare, de data aceasta cauzată în întregime de activitățile umane.



O evaluare cuprinzătoare a dovezilor acestui eveniment de extincție în curs de desfășurare a fost publicată recent în revista Biological Reviews de către biologii de la Universitatea din Hawai’i din Mānoa și Muséum National d’Histoire Naturelle din Paris, Franța.



„Ratele crescute drastic ale disparițiilor speciilor și abundența în scădere a multor populații de animale și plante sunt bine documentate, totuși unii neagă că aceste fenomene echivalează cu dispariția în masă”, a spus Robert Cowie, autorul principal al studiului și cercetător la UH Mānoa Pacific Biosciences, în cadrul School of Ocean and Earth Science and Technology (SOEST), citat de EurekAlert!.



„Această negare se bazează pe o viziune părtinitoare a crizei, care se concentrează pe mamifere și păsări și ignoră nevertebratele, care, desigur, constituie marea majoritate a biodiversității”, a adăugat profesorul.



„Asistăm într-adevăr la a șasea extincție în masă din istoria Pământului”



Extrapolând din estimările obținute pentru melci, Cowie și coautorii au estimat că din anul 1500, Pământul ar fi putut deja să piardă între 7,5 și 13% din cele două milioane de specii cunoscute de pe Pământ, asta înseamnă între 150.000 și 260.000 de specii.



„Includerea nevertebratelor a fost cheia pentru a confirma că asistăm într-adevăr la a șasea extincție în masă din istoria Pământului”, a spus Cowie.



Situația nu este aceeași peste tot. Deși speciile marine se confruntă cu amenințări semnificative, nu există dovezi că situația afectează oceanele în aceeași măsură ca restul teritoriilor. Pe uscat, speciile insulare, precum cele din Insulele Hawaii, sunt mult mai afectate decât speciile continentale. Iar rata de dispariție a plantelor pare mai mică decât cea a animalelor terestre.



Din nefericire, alături de negarea științei care se perpetuează în societatea modernă cu privire la o serie de probleme, noul studiu subliniază că unii oameni neagă, de asemenea, că a șasea extincție a început. În plus, alții o acceptă ca pe o traiectorie evolutivă nouă și naturală, deoarece oamenii sunt doar o altă specie care își joacă rolul natural în istoria Pământului. Unii chiar consideră că biodiversitatea ar trebui manipulată exclusiv în beneficiul umanității.



Nu toți oamenii cred că a șasea extincție în masă este ceva rău sau că într-adevăr se întâmplă



„Oamenii sunt singurele specii capabile să manipuleze biosfera pe scară largă. Nu suntem doar o altă specie care evoluează în fața influențelor externe. În schimb, suntem singura specie care are o alegere conștientă în ceea ce privește viitorul nostru și cel al biodiversității Pământului”, a subliniat Cowie.



Pentru a lupta împotriva crizei, diverse inițiative de conservare au avut succes pentru anumite animale carismatice. Dar aceste inițiative nu pot viza toate speciile și nu pot inversa tendința generală de dispariție a speciilor. Cu toate acestea, este esențial să continuăm astfel de eforturi, să continuăm să cultivăm o minune pentru natură și să documentăm biodiversitatea înainte ca aceasta să dispară.



„În ciuda retoricii despre gravitatea crizei și deși există soluții de remediere și sunt aduse în atenția factorilor de decizie, este clar că lipsește voința politică”, a spus Cowie.



„Negarea crizei, acceptarea ei fără a reacționa sau chiar încurajarea ei constituie o abrogare a responsabilității comune a umanității și deschide calea pentru ca Pământul să-și continue traiectoria tristă către o a șasea extincție în masă”, a concluzionat profesorul.