Opt motive pentru care nu slăbeşti

Pierderea în greutate într-un mod eficient nu este asigurată doar de restricţia calorică său de exerciţiile fizice. Cînd vrem să slăbim trebuie să ne schimbăm stilul de viaţă în întregime. Prin urmare, trebuie să ne modificăm comportamentul şi să renunţăm la obiceiurile mai puţin bune din vieţile noastre. Iată deci 8 aspecte care ne-ar putea împiedica să slăbim chiar şi atunci cînd credem că respectăm întru totul dieta, transmite marksdailyapple.com.



1. Crezi că mănînci sănătos dar nu faci asta

Dieta ta este alcătuită dintr-o varietate de alimente procesate? Cînd vrei să mănînci sănătos, fie că vrei să consumi alimente bogate în carbohidraţi, fie că le preferi pe cele cu un nivel scăzut de carbohidraţi, important este să mănînci „mîncare adevărată”. Mult suc dietetic şi o groază de batoane de cereale nu se încadrează în ceea ce putem numi alimentaţie sănătoasă.



2. Eşti o persoană prea stresată

Sistemul care reacţionează la stres este subconştient, el răspunde la stimuli şi la nimic altceva. Prin urmare, corpul nu reacţionează la surse de stres, fie că vorbim de stresul emoţional, fizic, financiar sau de orice altă natură. Toate aceste tipuri de stres determină producerea de cortizol, hormonul „luptă sau fugi” care catabolizează muşchii, înrăutăţeşte rezistenţa la insulină şi promovează depozitarea grăsimilor. Pentru 200.000 de ani, stresul a apărut în situaţii de viaţă şi de moarte. El era intens şi rar, iar eliberarea de cortizol era destul de mare încît să crească şansele de supravieţuire. Astăzi corpul nostru răspunde în acelaşi fel dar în situaţii mult mai puţin grave decît cele din trecut, precum ambuteiajele sau deadline-uri. De aceea este bine ca din cînd în cînd să ne destindem şi să ne eliberăm de stresul care, printre altele, ne împiedică să renunţăm la kilogramele în plus.



3. Nu dormi destul

Privarea de somn cronică duce la eliberarea cortizolului, vechiul nostru prieten care determină depozitarea grăsimii. Mai mult, există studii care asociază programul necorespunzător de somn cu obezitatea. Prin urmare, este foarte important să dormim aproximativ 8 ore pe noapte.



4. Nu conştientizezi ce şi cum mănînci

Dacă îi întrebăm pe majoritatea oamenilor de ce s-au îngrăşat, majoritatea vor da vina pe mîncarea procesată. Totuşi, cei mai mulţi dintre noi ne-am făcut un obicei de a mînca chiar şi atunci cînd nu avem nevoie. Unii dintre noi mănîncă le TV, alţii mănîncă în timp ce gătesc, alţii servesc un baton de ciocolată cînd sînt la volan, iar alţii beau bere la meciuri. Trebuie să fim mai atenţi nu doar la ce mîncăm ci şi la momentele în care facem asta. De acea pentru a avea un regim alimentar sănătos ar trebui să mîncăm în anumite intervale orare, stînd la masă.



5. Mănînci prea multe „alimente de plăcere”

În categoria acestor alimente se încadrează nucile, ciocolata neagră şi mierea, dar şi alte alimente bogate în calorii şi pe care tindem să le consumăm prea des. Este greu de înţeles de ce, uneori, ele nu îşi au rolul în dietele de slăbit avînd în vedere că aceste alimente oferă multe avantaje pentru sănătate, Nucile, de exemplu sînt surse bogate de micronutrienţi precum magneziul, vitamina E şi seleniu. Totuşi, dacă nu reuşiţi să slăbiţi deşi faceţi totul „ca la carte”, poate că ar trebui să vă reduceţi consumul de astfel de alimente.



6. Mănînci prea puţin

Regimul prelungit şi aportul prea scăzut de calorii poate afecta rata metabolică de bază. Reducerea aportului de alimente poate duce la pierderea în greutate, însă nu putem să scădem să diminuăm la nesfîrşit cantitatea de mîncare. Din moment ce nu putem slăbi la nesfîrşit, la un moment dat această diminuare continuă a aportului caloric va determina metabolismul să lupte împotriva pierderii în greutate. În loc să te bazezi pe deficitul caloric, poţi să faci ca aportul caloric să varieze de la o zi la asta: o zi ai un aport caloric normal, urmînd ca a doua zis să ai unul mai scăzut.



7. Faci prea multe exerciţii fizice

Deşi exerciţiile fizice regulate fac parte din comportamentul tipic pentru un stil de viaţă sănătos, duse la extrem acestea vor împiedica pierderea în greutate. Mişcarea este eficientă tocmai din cauza faptului că este stresantă. Dus la extrem, efortul fizic devine un factor de stres cronic şi o sursă de eliberare a cortizolului.



8. Ai ajuns la o greutate normală şi corpul tău te împiedică să mai slăbeşti

Uneori corpul ştie mai bine cînd ajungem la greutatea optimă. În loc să fim obsedaţi de cîteva puncte procentuale în plus pe scara de grăsime corporală ar trebui să alegem să rămînem la greutatea care ne face să ne simţim bine şi care ne permite libertate de mişcare.